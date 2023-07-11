Обираємо гітару з Patinahati: на що звернути увагу

Вибір гітари потребує уваги й розуміння точної мети такого придбання, адже хтось шукає інструмент для навчання, дехто грає на гітарі задля власного задоволення, а хтось мріє створити гурт і підкорювати велику сцену. Залежно від мети та вподобань варто обирати гітару, яка матиме відповідне звучання, адже для виконання різної музики потрібен особливий інструмент. Розмаїття моделей гітар від різних виробників просто вражає, тому аби не заплутатись важливо спершу ознайомитись з особливостями звучання інструментів, а також враховувати особисті вподобання, бажаний стиль гри й інші нюанси, включно із дизайном та розмірами інструмента.

Вид гітари залежно від вподобань і навичок

Гітари розрізняються за формою й способом утворення звуку, тому перш за все варто звернути увагу на цей параметр. Саме звучання гітари має безпосередній вплив на те, яку музику можна створювати за допомогою певного інструмента. Вирізняють декілька основних груп гітар, які включають значну кількість відмінних між собою моделей.

Поміж основних груп гітар можна виділити:

Акустичні й класичні гітари. Вирізняються м’яким чистим звуком, який формується завдяки акустичним властивостям дерев’яного корпуса. Вид дерева й тип струн в таких гітарах відіграють вирішальну роль у звучанні. Підходять для музики в стилях фолк і класика. За умови використання сталевих струн відмінна для року й попмузики.

Електрогітари. Мають багато різновидів форм й вирізняються звуком залежно від встановленої електроніки — потребує підключення до підсилювача. Багате звучання дозволяє використовувати інструмент для музики кантрі, поп, рок, блюз.

Бас-гітара. Унікальний інструмент з низьким тембром, зрідка використовується соло, адже є незамінним учасником гуртів, бо забезпечує створення необхідного ритму.

Електроакустична гітара. Універсальний варіант, адже може використовуватися як класична акустика, або ж підключатися до підсилювача.

Залежно від навичок і власних вподобань можна обрати найбільш вдалий варіант. Музика є відображенням внутрішнього світу музиканта, тому варто максимально ретельно обирати інструмент, який звучатиме саме у вашій індивідуальній тональності.

Для початківців і навчання краще обирати недорогу акустичну або електроакустичну гітару. Вони мають оптимальну ширину грифа, що дозволяє зручно опановувати акорди й нові техніки. Для професійних музикантів вибір безмежний, тому потрібно обирати, спираючись на власний досвід і відчуття.

Що варто враховувати при виборі

Перш ніж вибрати певну модель і замовити гітару, важливо врахувати деякі особливості інструментів, які впливають на зручність під час виконання музики, звучання й зовнішній вигляд, адже інструмент неабияк впливає на формування сценічного образу музиканта. Враховувати також потрібно музичні вподобання, адже залежно від моделі звук може бути теплим, глибоким, важким, яскравим чи виразним.

Обов’язково потрібно звернути увагу на такі особливості гітари:

Форма і розміри мають відповідати статурі, аби інструмент зручно розташовувався в руках. Особливо важливо звертати увагу на вагу, якщо ви плануєте довготривалі виступи.

Матеріал виготовлення корпуса впливає на звучання інструмента й тактильні відчуття музиканта. Залежно від вартості інструмента може бути використана деревина цінних порід, або шпон.

Додатково на звук впливає якість і специфічні характеристики додаткових компонентів для звукознімання, налаштування стабільності звуку. Механіка, спеціальні елементи для тримання й налаштування струн — усі ці компоненти впливають на зручність і функціональність.

Перед покупкою рекомендується спробувати інструмент у грі, потримати його в руках, відчути вагу й особливості матеріалу на дотик. Важливо спробувати кілька варіантів, послухати звучання й порівняти власні відчуття. Інструмент має взаємодіяти з музикантом, висвітлюючи його емоції й почуття.

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