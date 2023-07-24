Українцям розповіли, як зареєструвати народжених в окупації дітей

Для українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, уряд розробляє різноматінні механізми, наприклад, для отримання пенсійних виплат.

А в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини пояснили, що потрібно, аби в умовах війни зареєструвати народження дитини на тимчасово окупованій територі.

Алгоритм наступний:

Батькам чи родичам необхідно надіслати на електронну адресу [email protected] заяву та копії (скан або фото) необхідних документів:

- заява про реєстрацію народження (довільна форма) в якій зазначено про дитину (прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, стать, дату народження, місце народження); матір та батька (прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, громадянство, зареєстроване місце проживання (за наявності), реквізити паспорта). Якщо дитина народилася поза шлюбом, мати зазначає у заяви лише ім’я та по батькові чоловіка;

- паспорт батьків (одного з них) чи заявника (у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою).

- медичний документ, що є підставою для реєстрації народження:

- медичне свідоцтво про народження за формою 103/о, заповнене медичним працівником, який приймав пологи, здійснював перший огляд дитини або матері після пологів, в тому числі поза закладом охорони здоров’я або довідка (довільної форми без печатки, з відомостями про дитину), виписану медичним працівником, присутнім під час пологів або який проводив перший огляд новонародженого.

Після реєстрації на електронну пошту заявників надсилається копія свідоцтва про народження дитини.

Для отримання оригіналу свідоцтва батькам дитини, родичам або їхнім представникам, за довіреністю, необхідно звернутися з оригіналами документів до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) на підконтрольній Україні території.

У разі відсутності необхідних документів та відмови РАЦСУ, потрібно звернутися із заявою до суду для встановлення факту народження дитини.

Подати заяву про встановлення факту народження дитини можна через Державну систему «Електронний суд»: https://id.court.gov.ua/ та додати до неї:

Копії документів, що підтверджують народження дитини (медичне свідоцтво про народження, інші медичні довідки);

Копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків / одного з батьків;

Копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

Інші докази факту народження дитини (за наявності).

«У разі, якщо ваші права або права вашої дитини порушені органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, необхідно звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на телефонну гарячу лінію: 0800−50−17−20, 044−299−74−08 або електронну пошту: [email protected]», — йдеться у повідомленні.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповідала, що субсидії на комуналку виплачують навіть на окупованих територіях — вона приходить на картки громадянам. Оскільки люди на ТОТ не можуть оновити дані про свою комуналку, субсидію розраховують за даними минулого року.

Фото Pixabay

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