2 серпня 2023

Напевно, вам не раз доводилося звертати увагу на те, як батьки, спілкуючись з маленькими дітьми, зазвичай роблять це якимось особливим тоном. Вважається, що така перебільшена, сюсюкаюча манера мови, яку люди часто використовують, звертаючись не тільки до дітей, а й до домашніх вихованців, допомагає встановлювати емоційні зв'язки між батьком та дитиною.

Так ось. Виявилося, що сюсюкання характерне не лише для людей. Самки дельфінів-афалін роблять так само. Коли вони спілкуються зі своїми дитинчатами, то помітно підвищують тон свисту. Таке відкриття зробила міжнародна група вчених, стаття яких опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. На думку фахівців, подібна поведінка, вперше виявлена у нелюдиноподібних тварин, швидше за все, теж використовується для зближення матері та малюка.

Вчені протягом десятиліть записували свист, що видається дорослими самками афалін та їх дитинчатами у затоці Сарасота (штат Флорида, США). Справа в тому, що дитинчата афалін нерідко залишаються з матерями до шести років і, як встановили дослідники, весь цей час пара мати-дитина знаходиться в практично безперервному звуковому контакті, спілкуючись за допомогою пронизливого, високочастотного свисту.

Кожен дельфін має власний, характерний лише йому «позивний», який, як припускають вчені, грає роль імені. Дитинчата в перший рік життя навчаються розпізнавати імена інших дельфінів — матері, друзів, членів зграї, — і кликати їх за іменами, щоб привернути увагу або попросити про допомогу.

Автори дослідження відібрали із зібраної бази даних дельфінового спілкування 19 самок, свист яких був записаний, коли вони залишалися одні і коли у них народжувалося дитинча. Аналіз звуків показав, що всі самки в присутності дитинчати видавали свист помітно вищого тону, ніж коли вони були самотні.

У цілому нині діапазон частот, у якому самки спілкувалися з дитинчатами, аналогічний тому, у якому людські матері сюсюкають з немовлятами. На думку фахівців, мама-дельфініха використовує «сюсюкання», щоб підтримувати постійний зв'язок із дитиною, попереджати його про небезпеку або просто повідомляти йому, що вона поряд.

Навколишній світ продовжує дарувати нам неймовірні відкриття. Важливо тільки їх вчасно помічати.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш