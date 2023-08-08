Штраф за неявку: які документи потрібно мати при зустрічі з військовим комісаром

За правилами військового обліку, військовозобов'язані і резервісти мають особисто повідомляти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (військкомати), де вони стоять на обліку, про зміну своїх персональних даних. Наприклад, про переїзд в інше місто, про одруження.

Також треба надавати документи, які підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Які документи треба зібрати для цього та що треба враховувати під час зустрічі з військовим комісаром, — у коментарі РБК-Україна пояснив адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

Які документи потрібні, якщо є відстрочка

Про зміну персональних даних треба повідомити військкомат у семиденний термін, говорить юрист. А якщо було втрачено військово-обліковий документ, то чим швидше, тим краще. Щодо документів, які мають бути при вас, то тут залежить з якою метою необхідно з’явитись у військкомат.

«Якщо мета походу до військкомату полягає в отриманні відстрочки, тоді потрібно підготувати документи, які підтверджують право на відстрочку», — пояснює юрист.

При отримані відстрочки треба підготувати такі документи: 1. Паспорт або інший документ, що посвідчує вашу особу. В умовах воєнного стану кожна особа зобов’язана при собі мати такий документ або скористатись застосунком «Дія». 2. Військово-обліковий документ. Здебільшого це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Військкомат, за результатами розгляду документів про відстрочку може проставити відповідну відмітку в такому документі. 3. Безпосередньо документи, що надають право на відстрочку. Зробити їх копії та взяти із собою оригінали, щоб їх пред’явити. Якщо немає можливості пред’явити оригінал, тоді оптимально буде зробити нотаріально засвідчені копії таких документів. Працівники військкомату мають бути впевнені в достовірності таких документів.

Оскільки перелік підстав доволі великий, юрист пропонує розглянути на прикладі отримання відстрочки чоловіком, дружина якого є особою з інвалідністю.

В Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ця підстава визначена так: «Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати».

Аналізуючи цю підставу, маємо наступний перелік документів:

свідоцтво про шлюб (для підтвердження родинних зв’язків із дружиною);

довідка до акта огляду МСЕК або пенсійне посвідчення дружини (для підтвердження того, що дружина є особою з інвалідністю, адже у пенсійному посвідченні має бути зазначено групу інвалідності);

заява дружини про те, що вона не має інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати. Підпис на такій заяві має бути нотаріально засвідчений.

«При цьому в законі не уточнюють, яким саме документом підтверджувати відсутність інших працездатних осіб, тому на сьогодні сформований такий практичний підхід. Загалом можна зробити висновок, що при відвідуванні ТЦК та СП з метою отримання відстрочки наявність оригіналів документів або їх нотаріальних копій є обов’язковою», — зауважує Антон Маринич.

Які документи потрібні, якщо змінилися облікові дані

Якщо ви вирішили оновити свої облікові дані, в такому випадку ви надаєте документи, які містять інформацію про такі зміни.

В особовій справі зберігається інформація про:

місце проживання та місце перебування;

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;

відомості про сімейний стан особи та членів її сім’ї;

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

відомості про зайнятість (місце роботи); відомості про освіту та спеціальність;

відомості про стан здоров’я;

відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, який набрав законної сили;

відомості про наявність (відсутність) судимості.

Щодо змін в перелічених облікових даних, то повідомляти про них також потрібно свого роботодавця.

Підприємства, установи, організації та навчальні заклади зобов’язані вести персональний військовий облік своїх працівників. Окремим обов’язком таких роботодавців є повідомлення ТЦК та СП про зміну Ваших облікових даних. Інформацію про зміни роботодавець зобов’язаний подати до ТЦК протягом 7 днів.

«Узагальнюючи, маємо констатувати, що невчасне повідомлення ТЦК та СП про зміну облікових даних призовника, військовозобов’язаного або резервіста може бути підставою для накладення штрафу за порушення оборонного законодавства (стаття 210−1 КУпАП) у розмірі від 3400 грн до 5100 грн, а на роботодавців — від 5100 до 8500 грн», — звертає увагу юрист.

Нагадаємо, раніше юристи роз'яснили, яку відповідальність нестиме військовозобов'язаний у випадку відмови взяти повістку за місцем роботи.

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