Фігурка дня. «Порцелянові історії». 12 серпня 2023

СОКОЛ

Країна: Іспанія

Мануфактура: Lladro

Рік створення: 2013

Скульптор: Juan Ignacio Aliena

Розмір: 41×35 cm

Лімітована серія



Ірландські зоологи проаналізували швидкість зорового сприйняття змін більш ніж у 100 тварин. Це стало найбільшим із подібних досліджень у світі. Команда вчених виявила, що «найшвидші» очі належать дрібним комахам, що літають, що переміщаються на великих швидкостях. За ними йдуть хижаки, яких життя змушує передбачати траєкторію видобутку.

Швидкість, з якою ми сприймаємо зміни довкола нас, вчені називають сприйняттям часу. Автори використовували дані попередніх досліджень, де ця величина вимірювалася за допомогою мерехтливого світла. Так, в експериментах з різними видами тварин їм включали світло, яке блимало, а прилади в цей час реєстрували швидкість, з якою зоровий нерв передавав інформацію. Фіксувалася також частота, що стає критичною, — при ній око перестає розрізняти мерехтіння і бачить випромінювання як безперервне.

І ось яких висновків дійшли вчені. З найвищою швидкістю «розглядали» зміни мухи та бабки — їхній зір обробляє 300 Гц, тобто бачить зміни 300 разів на секунду! Серед хребетних найшвидші очі виявилися у мухоловок, із частотою 146 Гц. Зір лосося працює зі швидкістю 96 Гц, собаки — 75 Гц. Тільки після домашніх вихованців у списку йдуть люди, які вловлюють зміни картинки зором із частотою всього 65 Гц.

«Сприйняття часу кожним видом пов'язане з тим, наскільки швидко може змінюватися довкілля. Таке детальне сприйняття змін дуже корисне, якщо ви рухаєтеся швидко або вам потрібно точно визначити траєкторію видобутку, що рухається», — підсумував Кевін Хілі, співробітник Університету Голуея, спеціаліст з макроекології.

Несподіваним відкриттям дослідження стала наявність ще одного важливого фактора, що впливає на швидкість зору.

Виявилося, що у наземних хижаків зір повільніший, ніж у морських. У водному середовищі при кидку на видобуток мисливцеві доводиться постійно змінювати положення свого тіла і кут зору, до того ж, і ситуація змінюється щомиті. А ось на суші хижак після стрибка на жертву вже не має змоги вносити корективи у свої рухи.

Однак, на думку дослідників, прагнути такої суперздатності зовсім необов'язково. Адже далеко не всім потрібен швидкий зір. Це досить енерговитратна функція. Вона залежить від того, наскільки швидко перезаряджаються нейрони, пов'язані з сітківкою ока. Ті ж види, які обходяться повільним сприйняттям, витрачають заощаджену енергію на інші цілі, наприклад, на зростання та розмноження.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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