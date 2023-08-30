Зняти броні з помічників суддів і депутатів: як в Україні мобілізувати 500 тисяч осіб за пів року

З перших днів війни в Україні відбуваються планові мобілізаційні заходи. Зокрема, наразі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії. Але військові закликають владу посилити мобілізацію. Остання озвучена цифра, необхідна для фронту, — 500 тисяч осіб, пише «Фокус».

Про те, де можна знайти резерви для мобілізації, виданню розповів військовий юрист Микола Максимов. За його словами, ЗСУ могли б посилити випускниками військових кафедр вищих навчальних закладів, адже за останні 10−15 років близько 2 млн українців здобули профільну освіту і входять до мобілізаційного резерву.

Поповнити армію за потреби можна й держслужбовцями, у яких діють броні під час мобілізації. Серед них помічники суддів, секретарі судового апарату, всілякі помічники міністрів і депутатів.

«У законодавстві зазначено, що є категорії працівників, які можуть бути заброньовані під час воєнного стану, але за зверненням керівників. Вони вирішують, які стратегічні кадри підприємства, міністерства, організації мають бути заброньовані. Якщо в законі зазначити, що забронювати можна тільки, припустімо, міністрів і їхніх заступників, а помічників і адміністративний персонал — ні, їм відмовлятимуть у бронюванні», — певен Максимов.

Експерт зазначає, що в судах уже є подібна практика: працівників, які мають військовий досвід або цінні для ЗСУ спеціальності, не бронюють. Водночас юрист додає, що військкомати й без втручання законодавців запросто відмовляють у бронюванні, якщо йдеться про приватні організації, які є стратегічно важливими об'єктами, але, на думку військкомів, не настільки важливими, як міністерства.

«Нещодавно обговорювали проблему бронювання у великих холдингах, які входять до стратегічно важливих об'єктів і мають право на бронювання співробітників. Працівники звернулися до військкомату, щоб отримати відстрочку, а їм відмовили, посилаючись на те, що неправильно оформлено трудовий договір, указ про прийняття на роботу не підтверджено», — каже Максимов.

Тому мобілізаційний ресурс знайти не проблема. Інше питання, чи зможуть ТЦК і СП, а разом із ними військово-лікарські комісії подужати таке завдання.

«Якщо уявити, що 500 тисяч за рішенням ВЛК визнають придатними та відправлять на війну, це означає, що ще кілька тисяч у процесі подаватимуть на відстрочки, оскаржуватимуть рішення комісій. Це серйозний виклик для ТЦК і ВЛК навіть на стадії мобілізації, не кажучи про те, де після цього потрібно розмістити людей, підготувати, забезпечити всім необхідним для проходження служби», — каже Максимов.

В той же час керівництво Міністерства оборони вважає, що критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії зараз немає. Про це на прес-конференції заявив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, план мобілізації, який був затверджений Верховною радою, ще не виконаний. Тому немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності людей на фронті.

152

Читайте нас у Facebook та Instagram