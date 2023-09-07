Військовий квиток: як його отримати чоловіку, який не служив в армії

В Україні, де триває мобілізація, всі військовозобов’язані чоловіки мають отримати військовий квиток. Такий документ має бути в українців у мирний час та особливо — в період дії воєнного стану, коли він може цілком заміняти паспорт та інші важливі документи.

Про це йдеться в Законі України «Про військовий обов’язок та військову службу», нагадує видання «Про війну».

Багато хто з чоловіків, якщо вони не проходили військову службу, такого документа не мають.

Згідно з українським законодавством, військовий квиток видають районні або міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у разі:

- призову чи прийняття на військову службу;

- зарахування до військових вишів та військових навчальних підрозділів вищої освіти;

- прийняття на службу у військовому резерві ЗСУ та інших утворених відповідно до закону військових формуваннях;

- припинення альтернативної (невоєнної) служби, якщо минув термін її проходження;

- зняття з військового обліку за станом здоров’я;

- позбавлення військового звання офіцерського складу.

При цьому у певних випадках українцям можуть повторно видати військовий квиток. Це можливо у разі:

- непридатності квитка для подальшого користування, його знищення під час стихійного лиха, втрати чи викрадення;

- зміни прізвища, імені та по батькові власника документа.



В окремих випадках українцям можуть видати тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Йдеться про тих людей, які не мають військового квитка.

Такий документ можуть отримати громадяни, які:

- взяті на військовий облік військовозобов’язаних та яким надано первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їх особових справ);

- втратили військові квитки (до їх отримання);

- не проходили військову службу (навчальні збори) та не мають військово-облікової спеціальності;

- визнані призовними комісіями непридатними до військової служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний час за станом здоров’я;

- прибули з місць позбавлення волі.

Оскільки в Україні проходити військову службу можуть як чоловіки, так і жінки, то тимчасове посвідчення видається також й військовозобов’язаним-жінкам.

Особи, яким вже виповнилося 27 років, але вони не служили в армії, також можуть отримати військовий квиток. Для цього їм потрібно звернутися ТЦК та СП та надати такий пакет документів:

- заяву;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду;

- копію документа про освіту (за наявності)

- копію свідоцтва про одруження (за наявності);

- копію свідоцтва про народження дитини (за наявності);

- приписне свідоцтво;

- медичну картку;

- три фотографії 3×4.

«У такому випадку працівники ТЦК можуть запитати, чому отримувач не проходив військову службу та жодного разу не з’являвся у військкомат. Проте хвилюватися не потрібно, адже штрафи з цього приводу не виписують й до відповідальності притягати не будуть», — пише видання.

Нагадаємо, Міноборони ставить завдання створити в Україні електронний реєстр призовників та цифровізувати всі процеси, пов'язані з призовом до війська.

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