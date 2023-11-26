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Країна: Іспанія Мануфактура: Lladro Рік створення: 1989 Скульптор: Antonio Ramos Розмір: 38×41 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Кожного року 30 листопада любителі літератури відзначають день народження видатного американського письменника Марка Твена, який подарував світові історії знаменитих «хуліганів» Тома Соєра і Гекльберрі Фінна.
У своїй автобіографії він писав:
«Я з’явився на світ у 1835 році разом із кометою Галлея… Бог, напевно, вирішив так: ось два чудернацьких явища, які неможливо пояснити…» Цікаво, що і пішов Твен із життя під знаком тієї ж комети. За рік до смерті він напророчив: «Я прийшов в цей світ разом з кометою Галлея і піду разом з нею». Так і сталося.
Марк Твен ще за життя став легендою. Одна з газет назвала його «другою пам'яткою Америки». Після цього він став так і підписувати свої листи, які йшли до нього з усіх куточків світу. У більшості випадків на них була одна й та сама адреса: «Америка, Марку Твену». І що цікаво, послання легко знаходили свого адресата.
Сучасники стверджували, що туристи з різних країн приїжджали до США тільки для того, щоб подивитися на два дива — Ніагарський водоспад і письменника Марка Твена.
Семюел Ленгхорн Клеменс з’явився на світ у Флориді, штат Міссурі. Хлопчик народився недоношеним, на два місяці раніше за встановлений термін, і до чотирьох років хворів так часто, що майже весь час був змушений проводити в ліжку. Коли Сему Клеменсу було чотири роки, його родина переїхала до міста Ганнібал — порт на річці Міссісіпі. Саме Ганнібал надихав письменника під час створення вигаданого міста Сент-Пітерсберга для «Пригод Тома Соєра» і «Пригод Гекльберрі Фінна».
Юний Клеменс захоплювався судноплавством, яким у той час славилася Міссісіпі. Певний час він навіть служив керманичем на судні «Пенсильванія». За словами письменника, він вважав цю професію кращою в усьому світі і з задоволенням займався б навігацією суден все своє життя. На жаль, Громадянська війна завадила цьому — 1861 року приватне судноплавство на річці зупинилося. Вимушений шукати нові джерела доходу, Марк Твен спробував стати старателем і добувати срібло в шахті, але зазнав невдачі. Після цього він від відчаю влаштувався працювати в газету, де, власне, і відкрився його неабиякий літературний талант.
Письменницький успіх прийшов до Твена в кінці 1860-х років, коли після подорожі до Європи він випустив книжку «Простаки за кордоном». Цікаво, що тоді Марк Твен відвідав і Україну. Як кореспондент видання «Альта Каліфорнія» він мандрував Середземномор'ям на пароплаві «Квакер-Сіті» і збирав матеріал для своєї першої книжки. Тоді ж письменник і потрапив до України, відвідавши такі міста, як Одеса, Севастополь та Ялта.
У 1870 році, на піку успіху від «Простаків за кордоном», Твен одружився з Олівією Ленгдон і переїхав до міста Баффало (штат Нью-Йорк). Звідти вже перебрався в місто Гартфорд (Коннектикут). У цей період він часто читав лекції в США та Англії.
У 1876 році вийшов у світ роман про пригоди хлопчика на ім’я Том Соєр. Продовженням цього роману стали «Пригоди Гекльберрі Фінна» (1884). А найвідомішим історичним романом Марка Твена всі визнають «Принца і жебрака» (1881). Крім літератури, Марка Твена захоплювала наука. Він близько дружив з Ніколою Теслою і часто бував у його лабораторії.
До самої смерті у 1910 року письменник важко переживав втрату трьох із чотирьох своїх дітей і улюбленої дружини Олівії. Останніми роками Твен взагалі перебував у депресії.
До речі, не всі знають про те, що багато дотепних жартів, до яких ми давно звикли, належать авторству саме цього письменника — Самюеля Клеменса, відомого світу під псевдонімом Марк Твен. Ось лише деякі з них:
• Давайте подякуємо дурням. Якби їх не було, решті було б важко домогтися успіху.
• Немає більш жалюгідного видовища, ніж людина, яка пояснює свій жарт.
• Ніколи не відкладай на завтра те, що можна зробити післязавтра.
• Мало хто із нас може винести тягар багатства. Особливо чужого.
• Краще мовчати і видатися дурнем, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви.
• Доброта — це те, що може почути навіть глухий і побачити навіть сліпий.
• Уникайте тих, хто намагається підірвати вашу віру в себе. Велика людина, навпаки, вселяє почуття, що ви можете стати великим…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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