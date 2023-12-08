Фортуна на його боці: Ед Ширан заробляє 170 тисяч фунтів стерлінгів на день

Англійський співак Ед Ширан, який побив світовий рекорд за кількістю глядачів на одному концерті та чиї кліпи набирають десятки мільйонів переглядів, заробив астрономічний оборот у 145 мільйонів фунтів стерлінгів за один рік завдяки своєму надзвичайно успішному туру Mathematics. Виконавець хіта Shape Of You отримував прибуток у розмірі 170 000 фунтів стерлінгів на день (7 735 000 гривень — Авт.) — це майже в п'ять разів більше, ніж середній річний дохід британців, пише The Sun.

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Завдяки надзвичайно популярному туру, після вирахування витрат і податків з гонорару в 145 млн фунтів стерлінгів, до кінця березня 2023 року він отримав прибуток у розмірі 62,1 млн фунтів стерлінгів. Із загальної суми Ед заплатив собі величезні 31,5 мільйона фунтів стерлінгів гонорару.

Ці цифри були подані до Companies House у Великобританії для його концертної компанії Hayagotatourboi Touring LLP. Ед Ширан заснував цей бізнес у 2012 році, щоб мати справу з прибутками від своїх концертів, коли його кар'єра пішла вгору.

Ед розпочав свій тур Mathematics у 2022 році і виступав на стадіонах по всьому світу.

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Раніше повідомлялося, що Ед Ширан виграв суд у справі про плагіат суперхіта Thinking Out Loud.

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