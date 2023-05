Завершення кар'єри не буде: Ед Ширан виграв суд у справі про плагіат суперхіта

У США завершився гучний судовий процес — відомого британського співака та музиканта Еда Ширана звинувачували у плагіаті. Спадкоємці не менш знаменитого американського виконавця Марвіна Гея та музиканта Еда Таунсенда наполягали на тому, що Ширан вкрав мелодію свого суперхіта Thinking Out Loud. Вони стверджували, що в цій пісні багато схожих моментів із піснею Гея Let's Get It On. Вона була записана у 1973 році. Таунсенд був співавтором цієї композиції.

Дочка Таунсенда Кетрін Таунсенд Гріффін вимагала від Ширана не мало не багато 100 млн доларів як компенсацію за порушення авторських прав.

Ед категорично заперечував звинувачення. Він стверджував, що сам написав Thinking Out Loud і навіть зіграв мелодію на гітарі у її первозданному варіанті.

За кілька днів до ухвалення рішення Ширан заявив журналістам, що завершить свою кар'єру, якщо присяжні визнають його винним. Почувши вердикт, музикант зітхнув із полегшенням.

«Схоже, мені все ж таки не доведеться звільнятися з роботи. Але я дуже незадоволений, що такі безпідставні твердження взагалі можуть доходити до суду. Якби присяжні ухвалили інше рішення з цього питання, можна було б попрощатися з творчою свободою авторів пісень як такою», — наголосив Ширан.

«Музиканти повинні відчувати свободу творчості та не турбуватися на кожному кроці, що їхнє авторство буде поставлене під сумнів», — додав Ед.

На суді було заслухано музичних експертів, які представляли обидві сторони. Схоже, переконливішим виявився ведучий популярного YouTube-каналу про музику Рік Беато.

Він заявив, що Thinking Out Loud дійсно зовні нагадує Let's Get It On, проте з музичного погляду ці дві пісні абсолютно різні.

Так, у них однаковий ритм, у них фактично ті ж акорди. Але в них абсолютно різні мелодії. А настрій абсолютно той самий", — сказав Беато.

Його підтримала адвокат Ширана Ілен Фаркас. «Схожість деяких акордів та ритмів двох пісень пояснюється тим, що це букви музичного алфавіту. Це основні музичні цеглини, і автори пісень повинні мати право на їх використання — як зараз, так і завжди. Інакше програємо усі ми як любителі музики», — заявила вона.

Процес у США викликав додатковий інтерес до обох хітів. Композиція Thinking Out Loud зібрала вже 5,3 млрд переглядів на YouTube.

Пісня Марвіна Гея опублікована кількома каналами, тому визначити загальну кількість переглядів складно. Тільки на одному з каналів її вже послухали 132 млн користувачів.

Обурення Ширана можна зрозуміти. Торік музикант виграв ще один суд у справі про плагіат — у Лондоні. Ед довів, що він є автором пісні Shape of You.

А спадкоємцям Гея, схоже, сподобалося одержувати великі гроші через суд. 2015 року їм присудили 5,3 млн доларів. Відповідачами були тоді Робін Тік та Фаррел Вільямс. Суд встановив, що їхній суперхіт Blurred Lines заснований на композиції Гея Got to Give It Up.

Нагадаємо, Ед Ширан, який підтримав нашу країну після російського вторгнення, записав спільну пісню про війну з українським гуртом «Антитіла». Однак він відмовився брати участь у концерті з нагоди коронації Чарльза III.

5

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram