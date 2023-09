Ед Ширан побив світовий рекорд за кількістю глядачів на одному концерті

Британський співак Ед Ширан, який нещодавно виграв суд у справі про плагіат суперхіта, встановив неймовірний рекорд, зібравши на одному концерті 80 тисяч глядачів. Сталося це на стадіоні Levi's у Санта-Кларі, який є рідним для відомого американського футбольного клубу Сан-Франциско Форті Найнерс.

Ширан заявив про це після того, як виконав пісню The A Team. Він нагадав, що дебютував із нею колись у англійському пабі, і ніхто не звернув на нього уваги.

«А зараз це безумство! 80 тисяч людей співають мені The A Team у відповідь», — сказав Ед. І додав, що офіційні особи стадіону перед виходом на сцену поінформували його про те, що саме така кількість глядачів прийшла його послухати та побачити.

Попередній рекорд за кількістю глядачів на одному концерті було встановлено у червні 2015 року під час туру Fare Thee Well: Celebrating 50 Years of the Grateful Dead. У ньому взяли участь учасники The Grateful Dead, що ще залишалися живими, та інші музиканти, давно пов'язані з легендарним американським рок-гуртом. Вони зібрали близько 76 тисяч глядачів.

Що робить рекорд Ширана ще більш неймовірним, то це те, що його концерт не є якоюсь масштабною сценічною постановкою, такою, наприклад, як шоу Бейонсе, яка гастролює з купою танцюристів, масою декорацій та іншими наворотами.

Для порівняння — на цьому ж стадіоні у серпні Бейонсе зібрала 50 тисяч глядачів. За місяць до неї тут співала Тейлор Свіфт. На її шоу прийшли 58 тисяч людей.

А тут на сцену вийшов простий рудий хлопець із гітарою, який співав так само, як він це робить зазвичай у клубах, пабах чи невеликих залах.

Концерт Еда тривав майже дві з половиною години

32-річний Ширан виступав, як кажуть музиканти, «по колу». Це означає, що сцена знаходиться у центрі стадіону (або зали), а глядацькі місця розташовані навколо неї. Таке розміщення дозволяє продати набагато більше квитків, ніж за традиційної схеми, коли величезна сцена відсунута до однієї сторони стадіону, внаслідок чого тисячі місць стають непридатними для продажу, а багато глядачів можуть бачити те, що відбувається лише на екранах.

У Ширана, крім того, сцена повільно оберталася. Як висловився сам співак, «як гігантська лінива Сьюзен». Глядачі отримали можливість бачити Еда протягом усього концерту (майже дві з половиною години) з усіх боків.

Він блукав по сцені, як задоволений кіт, говорячи з натовпом і виконуючи всі свої найкращі хіти.

Нагадаємо, Ед Ширан та український гурт «Антитіла» випустили спільну пісню, в якій розповіли зворушливу історію про війну.

Раніше повідомлялося про те, що Тейлор Свіфт перемогла у дев'яти номінаціях премії MTV, обігнавши Мадонну та Бейонсе.

91

Читайте нас у Facebook та Instagram