«Це була не я»: Адріана Ліма шокована власними фотографіями

Бразильська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма, яка знялася в рекламі нової колекції спідньої білизни, вочевидь, може зрозуміти ажіотаж навколо її нещодавньої появи на червоній доріжці. В інтерв'ю Harper's Bazaar Arabia модель розповіла про негативні коментарі до фотографій з прем'єри фільму The Tributes of Panem — The Ballad of Songbirds and Snakes в Лос-Анджелесі в листопаді.

В інтерв'ю Ліма пояснила, що вона виглядала зовсім інакше: «Це мене зовсім не турбувало».

Вона була дуже сильною в цьому відношенні: «І, чесно кажучи, я подивилася на себе перед виходом і відчула себе чудово. Я була зі своїми дітьми, і вони подивилися на мене і сказали: «Мамо! Ти така красива!«

І хоча її не «турбували» негативні коментарі, що з’явилися після за її появи, вона розповіла Harper's Bazaar Arabia, що сама була «шокована», коли побачила свої фотографії на червоній доріжці.

«Я подумала: „Це не я“, — згадує модель. — Все було дивно, тому що я не бачу себе такою. Я й досі не бачу себе такою… Ти можеш бачити себе по-іншому».

42-річна актриса продовжила: «Я не образилася чи щось таке — я сміялася. Справа в тому, що мені не 16 років. Я почала працювати моделлю, коли мені було 16, але мені вже ніколи не буде 16. Мені 42, і я щаслива, як ніколи раніше. Я задоволена собою. Я приймаю свій вік і ні для кого не змінюся».

Раніше повідомлялося, що Victoria’s Secret зібрала всіх красунь на вечірку. Серед запрошених були Наомі Кемпбелл, Джіджі Хадід, дочка Мадонни і Адріана Ліма, яка сяяла в обтислій золотій сукні-бюстьє.

