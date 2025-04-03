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Гроші

Близько 40% націнки на розчині для ін’єкцій, — ЗМІ про деталі контракту між Міноборони та фармвиробником

20:07 3 квітня 2025
Міністерство оборони

АТ «Фармак» заключив договір на поставку в Головний військовий клінічний госпіталь Міноборони розчину для ін'єкцій «Тріомбраст» власного виробництва по ціні на 40% дорожче, ніж цей препарат продається в аптеках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prozorro.

«Контракт підписаний 30 березня без тендерних процедур. За договором, мова йде про поставку препарату „Тріомбраст“ розчин д/ін. 76% по 20 мл з 5 ампулами в упаковці за ціною 597 грн за упаковку», — пише «РБК-Україна».

Видання з посиланням на платформу Tabletki.ua зазначає, що ціна такого самого препарату з такими же маркуваннями та дозуванням доступний в українських аптеках від 423 грн: «Тобто майже на 150 грн дешевше».

Націнка між ціною і аптеці і при прямому контракті з військовим госпіталем становить 40%, наголошує «РБК-Україна».

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