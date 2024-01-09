Журналістське розслідування викрило корупційні схеми на сотні мільйонів гривень в Укрпатенті

Протягом багатьох років в Укрпатенті (Українському інституті інтелектуальної власності, або УІІВ) через дії його керівництва розкрадалися сотні мільйонів гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Це, як стало відомо «ФАКТАМ», детально викладається в журналістському розслідуванні «РБК-Україна».

Укрпатент, як неофіційно називають УІІВ, був створений у 2000 році Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, зараз належить і є частиною Мінекономіки. Основною метою цієї установи є підтвердження унікальності винаходів, товарів та брендів та надання патентів інтелектуальної власності тим, хто успішно проходить процедуру перевірки. І ця установа стала об'єктом багатьох корупційних схем.

В розслідування нагадується, що для отримання патенту в УІІВ заявники повинні звірятися з базою даних на наявність схожих винаходів чи торговельних марок. Проте багато років, на відміну від країн Європи, цей архів був відкритий лише частково. А інформація про логотипи та назви була доступна лише за окрему плату! Ситуація була настільки абсурдною, що Антимонопольний комітет України рекомендував відкрити доступ до всієї бази даних.

РЕКЛАМА

Проте це лише перший рівень порушення законів, зазначається у статті. У 2020 році один із колишніх експертів УІІВ Георгій Цимаблюк розкрив факти корупції в держустанові. Він детально описав всі схеми, де керівництво занижувало офіційні збори від заявок у 5−6 разів. Проте тоді на запит журналістів Мінекономіки відповіло, що незалежний аудит не виявив порушень. Однак аудитор був обраний саме Укрпатентом, нагадує автор розслідування та вказує на старі зв’язки цього аудитора з головою СБУ часів президента-втікача Януковича.

Окремо в розслідування наголошується на тому, що в УІІВ були численні конфлікти через реєстрацію тотожних і схожих позначень. Коли в Україні зустрічаються товари з аналогічними назвами, саме Укрпатент повинен вирішити, кому належить торговельна марка. Рішення Укрпатенту неодноразово призводили до гучних судових процесів (ТМ «Roshen», «Корвалол-Дарниця» тощо).

РЕКЛАМА

Наслідки старих дій Укрпатенту тягнуться й донині. Так, за інформацією «РБК-Україна», нещодавно був проведений допит представників Українського інституту інтелектуальної власності та львівської IT-компанії, яка працює під торговою маркою N-iX. Допит відбувся в рамках кримінального провадження щодо неправомірної реєстрації влітку 2022 року тої торговельної марки, майже тотожної старшій, вже зареєстрованій.

В розслідуванні зауважується, що правоохоронці не вперше звертають увагу на минулих посадовців Укрпатенту. Зокрема, восени 2022 року Державне бюро розслідувань виявило крадіжку 250 мільйонів гривень, яку організувала група посадових осіб на чолі з тодішнім директором УІІВ Андрієм Кудіним. За матеріалами звинувачення, він перерахував чверть мільярда гривень благодійному фонду на придбання бронежилетів для ЗСУ, але кошти з БФ було виведено через фіктивні фірми. Підозру оголошено всім учасникам цієї злочинної схеми. Самого Кудіна заочно заарештовано, бо влітку 2022 року він втік з України.

РЕКЛАМА

У статті нагадується, що Андрій Кудін почав кар'єру як викладач вишів та пройшов шлях до директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН. У 2015 році він очолив Укрпатент, але у 2019-му його звільнили — через невдалі показники роботи та скандали. Але у 2020 році Кудін повернувся на посаду завдяки рішенню Печерського райсуду Києва, який знайшов процедурні помилки у звільненні.

Крім цього, Андрій Кудін протягом 2020−2022 років блокував реформу Укрпатенту. У 2020 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 2255 (закон 703-IX), який передбачав передачу повноважень УІІВ до Національного органу інтелектуальної власності. Але Кудін фактично зупинив конкурс на посаду керівника цієї установи та формування її Наглядової ради. Ця ситуація тривала до жовтня 2022 року, поки Кабінет міністрів, вже після втечі Кудіна, нарешті не започаткував Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (IP-офіс), що відповідає стандартам Європейського союзу.



Автор розслідування «РБК-Україна» наголошує, що викладені факти — не поодинокі в Україні. Проте Укрпатент, хоч і не є дуже відомою установою, грає важливу роль у розвитку інтелектуальної власності в Україні. Тож дії його попередніх керівників можуть мати далекосяжні наслідки, навіть через довгий час, резюмується у статті.

165

Читайте нас у Facebook та Instagram