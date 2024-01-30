Київ економить сотні мільйонів гривень завдяки роботі системи вуличного освітлення

Понад 55 тисяч вуличних ліхтарів в Києві з наявних 190 тисяч підключені до єдиної сучасної роботизованої системи керування вуличним освітленням. Це вже дозволило місту зекономити кошти на електроенергії та гнучко керувати світильниками в часи повномасштабного вторгнення та атак на енергетичну інфраструктуру.

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Як пише «ДС» у своїй аналітичній статті, з 2018 року столиця почала впровадження нової системи керування вуличним освітленням — як частини програми «Розумне місто». На сьогодні вже встановлено близько 950 шаф керування вуличним освітленням — це розумні пункти керування, до яких під'єднано понад 55 тисяч світильників.

Система керування вуличним освітленням у Києві здатна контролювати та керувати потужністю кожного окремого світильника. «Після початку обстрілів енергетичної інфраструктури України у вересні 2022 року. Тоді можливість плавного керування ліхтарями дозволила оперативно зменшити потужність системи до 2 мегават, а потім, з листопада, до 1 мегавата. При цьому вулиці залишалися освітленими», — пишуть автори статті.

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Загальне збереження коштів на електроенергію, залежно від графіка керування, може досягати 70%. На сьогодні в річному еквіваленті в середньому економія вже становить понад 55%. Перехід на сучасні технології та автоматизовану систему управління зовнішнім освітленням дозволив знизити в середньому споживання кожного світильника зі 195 до 60 ватів. Враховуючи зростання вартості електроенергії з 2 грн за кіловат-годину у 2020 році до 8 грн у 2024 році, економія бюджетних коштів стає ще більш відчутною. Застаріле освітлення «спалювало» б близько 544 млн грн міста на рік. Зараз ці витрати знаходяться на рівні 350 млн — тобто понад 200 млн грн можна використати на інші соціально значимі питання.

Оскільки система може автоматизовано дистанційно керувати ліхтарями, це дозволяє балансувати між необхідним рівнем освітленості для забезпечення цивільної безпеки та економії електроспоживання. Дистанційне керування освітленням вулиць також продемонструвало високу ефективність у воєнний час, виконуючи потреби та вимоги військових. «Тоді потрібно було в деяких районах оперативно дистанційно „гасити“ світло, щоб ворог не зміг відстежити позиції захисників. В інших районах, навпаки, — збільшувати яскравість освітлення для виявлення російських диверсійних розвідувальних груп. Система спрацювала без збоїв», — згадують учасники подій.

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Система моніторить та контролює власну працездатність в цілому та окремо кожного світильника. Це дає оператору можливість швидко реагувати на можливі проблеми в роботі, продовжує термін експлуатації ліхтарів та зменшує витрати на експлуатацію мереж зовнішнього освітлення: служби міста заздалегідь визначають несправні точки, типи аварій та несправні світильники без затрати часу, пального та роботи спеціалістів для виявлення несправності.

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Система легко «вбудовується» в наявну інфраструктуру міста — це стосується встановлення шаф керування зовнішнім освітленням на наявні в місті лінії електропередач та можливості підключати ліхтарі різних типів. Також її можна використовувати для підключення автомобільних електрозарядних станцій, що дозволить перетворити наявну інфраструктуру на солідну міську мережу зарядних станцій.

Поки що не всі міські ліхтарі знаходяться під контролем системи — 55 тисяч зі 190 наявних — однак ще у грудні 2022 році Рада оборони Києва зазначила необхідність контролю та керування вуличним освітленням по всьому місту.

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