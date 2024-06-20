Польща з липня змінює правила перебування українських біженців у країні

Наступного місяця у Польщі змінюються правила, що регламентують норми перебування українських шукачів притулку. Про це повідомив заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик. Він у польському уряді опікується питаннями міграції, повідомляє Європейська правда.

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За його словами, ключовим елементом закону, що набере чинності 1 липня, є продовження терміну легального перебування українських біженців на території Польщі до 30 вересня 2025 року.

Найімовірніше, з 1 січня 2025 року з’явиться можливість зміни статусу з тимчасового захисту на тимчасове перебування. Статус тимчасового перебування діятиме протягом трьох років, що дасть цим особам можливість прийняти остаточне рішення — чи вони хочуть повертатися додому, чи залишатися у Польщі.

Ще одна дуже важлива зміна — від 1 вересня цього року всі українські діти шкільного віку, що перебувають на території Польщі, мусять офіційно піти на навчання до польських шкіл. Це має відбутися без огляду на те, чи вони онлайн отримують навчання в Україні, чи ні.

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Останнє дослідження показує, що близько 40% українців, які зараз перебувають у Польщі, декларують бажання залишитися тут щонайменше ще на декілька років.

Мацей Дущик зазначив, що серед іншого з 1 липня набирає силу норма, за якою статус біженців можуть отримати лише ті люди, які легально перетнули кордон ЄС.

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Проте варто уточнити, що ця норма не стосується тих, хто вже прибув до Польщі раніше й отримав PESEL.

Як писали «ФАКТИ», у Словаччині нещодавно запровадили нову систему субсидій для біженців.

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