Не відчуваємо солоного та солодкого: що відбувається з нюхом та смаком людини під час польоту

Під час далеких перельотів літаком на великій висоті наші смакові та нюхові відчуття слабшають, і ми не можемо з цим нічого вдіяти. Смаки наче зміщуються та не відповідають дійсності, пише foodandwine.com. Особливо слабшає відчуття солоного й солодкого смаку, що дипломатично означає, що їжа, яку вам пропонує авіакомпанія, пересолена: у страви додають приблизно на 20% більше солі. Та на стільки ж більше кладуть цукру у десерти.

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Авіакомпанія Lufthansa доручила відомому німецькому Інституту Фраунгофера провести дегустаційний тест, в якому піддослідних, посадили на тісні сидіння в барокамері, що імітувала надзвичайно низький тиск повітря на крейсерській висоті (30 000 футів). Потім їх нагодували їжею авіакомпанії Lufthansa, під час якої їх «бомбардували» 80-децибелним гулом авіаційних двигунів та зробили так, щоб сидіння вібрували, імітуючи моменти турбулентності під час польоту. За словами дослідників з відомого німецького Інституту Фраунгофера, у відвідувачів зникав смак до солі та цукру, водночас їхні смаки до гіркого, гострого та пряного залишалися незмінними.

Варто зазначити, що, як показав тест, є набір смаків, які, здається, демонструють незвичайну стійкість в суворих умовах польоту. Це те, що японські кухарі класифікують як основні смаки або смаки умамі, а саме, теплі соєві соуси, якиторі, місо.

Яка ж тоді тактика? Коли вам на бортупропонують вибір їжі, обирайте гостру мексиканську тортилью або яловичий якиторі. Вони майже гарантовано матимуть саме той смак, на який ви сподіваєтесь.

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