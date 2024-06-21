Штучно нав'язаний та пролобійований групою депутатів імпорт електричної енергії з росії та білорусі перед повномасштабним вторгненням підривав фінансове становище української енергетики і зупинив будівництво нових електростанцій. Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі «РБК-Україна».

ВІДЕО ДНЯ

«Якраз у цей період, 2020−2021 роки, заборгованість, у тому числі й через цей недолугий імпорт. Тобто практично це була одна з причин, імпорт електричної енергії, який спровокував кризу боргів і знизив привабливість інвестицій у децентралізовану генерацію», — заявив Омельченко.

Непотрібний країні імпорт струму з росії, за його словами, збивав ціни на внутрішньому ринку, щоби українські енергетичні компанії залишилися без коштів для розвитку.

«В результаті, щоб не було в нашої генерації коштів на ремонти, на відновлення, на будівництво нових електростанцій відновлюваних джерел енергії», — зазначив експерт.

РЕКЛАМА

Як писали ЗМІ, одним із лобістів російського імпорту був депутат Андрій Жупанин, який виступив автором скандального закону, що зняв багаторічну заборону на імпорт струму з росії перед самісіньким вторгненням.

Також, за словами політолога Олексія Голобуцького, нардеп Жупанин є основним критиком завершення будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС, яка має завершитись за 2,5−4 роки і дати Україні додатково 2,2 ГВт потужності.

РЕКЛАМА

Раніше експерт Володимир Омельченко зробив невтішний висновок щодо стану української енергетики.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

75

Читайте нас у Facebook