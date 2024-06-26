Джуліана Ассанжа звільнено і він повернувся на батьківщину: у влади США більше немає претензій до засновника WikiLeaks

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж визнав в американському суді провину в розголошенні військових секретів, після чого, згідно з досягнутими раніше з владою США домовленостями, був звільнений, пише BBC.

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Засідання проходило у федеральному окружному суді Північних Маріанських островів (територія США) на острові Сайпан у Тихому океані, куди Ассанж прибув із Лондона.

Після визнання провини у змові з метою отримання та розголошення секретних відомостей про національну оборону суддя Рамона Манглона заявила, що буде «справедливим і розумним» зарахувати як термін покарання 62 місяці, які Ассанж провів у лондонській в'язниці суворого режиму «Белмарш», оскаржуючи екстрадацію США.

Більш серйозні звинувачення, які загрожували тривалим тюремним терміном, з Ассанжа було знято.

«Ви зможете вийти із зали суду вільною людиною», — сказала суддя після закінчення засідання.

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Справа проти Ассанжа припинена, американська влада також відкликала свій запит про екстрадицію.

Джуліана Ассанжа було звільнено з в'язниці «Белмарш» у понеділок, після чого він вилетів на приватному літаку спочатку в Бангкок, а звідти — на Північні Маріанські острови.

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Американські прокурори попросили суддю на Сайпані провести слухання та винести вирок одразу після визнання вини Ассанжем.

Острівну територію для угоди було обрано не випадково — як йшлося в судових документах, Ассанж не хотів визнавати провину на континенті, крім того, острів Сайпан знаходиться відносно недалеко (3200 км) від Австралії, куди тепер вирушив засновник WikiLeaks.

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Ассанж не зробив заяв для преси і після засідання вилетів до австралійської столиці Канберри.

Нагадаємо, що звинувачення США проти Ассанжа пов'язані з одним із найбільших витоків секретної інформації в американській історії. За даними слідства, з кінця 2009 року Ассанж вступив у змову з Челсі Меннінг, аналітиком військової розвідки та активісткою, для публікації на WikiLeaks десятків тисяч звітів про війну в Афганістані, бойових дій в Іраку та даних про ув'язнених Гуантанамо на Кубі. За сукупністю статей йому загрожував до 175 років позбавлення волі. Його діяльність викликала бурхливу підтримку з боку захисників свободи преси, які вказують на його роль у виявленні злочинних бойових дій, які інакше могли б бути приховані від громадськості. Серед файлів, опублікованих WikiLeaks, було відео атаки вертольота Apache американських військ на Багдад у 2007 році, в результаті якої загинули 11 людей, у тому числі два журналісти Reuters.

Ассанж із квітня 2019 року перебував у британській в'язниці «Белмарш», звідки заперечував екстрадицію до США. До цього він ще 7 років ховався у посольстві Еквадору в Лондоні, який надав йому політичний притулок.

Як писали «ФАКТИ», раніше повідомлялося, що Ассанж може отримати політичний притулок у Мексиці.

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