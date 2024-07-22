Старі гріхи: чи може ТЦК штрафувати за порушення правил військового обліку, вчинене до 2024 року

Після прийняття закону про посилення мобілізації чимало чоловіків мали оновити військово-облікові дані. Втім, під час такого оновлення у ТЦК нерідко виявлялося, що особа перебуває у розшуку, бо в свій час не стала на облік військовозобов’язаних, відсутня її особова справа чи чоловік у певний момент (одружився, народилися діти, почав навчання тощо) не повідомив про себе певні дані ТЦК.

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Таких чоловіків, що прийшли за оновленням даних, штрафують вже за новим законом, який набув чинності 19 травня, накладаючи штрафи від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн, нагадує Судово-юридична газета.

Цим законом зокрема було змінено статтю 38 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка регулює строки накладення штрафів від часу вчинення правопорушення. Так, якщо за загальним правилом адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніш як через 2 місяці з дня його виявлення, то законодавці додали до нього ше один виняток. І відтепер адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210−1 Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Отже, якщо раніше строк рахували саме з дня вчинення правопорушення, то тепер 3 місяці будуть рахувати від дня виявлення порушення ТЦК (наприклад, коли воно виявляється при оновленні даних), а загальний строк у рік — з дня вчинення.

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Втім, згідно з ч. 1 ст. 8. Кодексу особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення. Крім того, Кодекс не містить визначення поняття «триваюче правопорушення».

Тож виникає питання, чи можна за новим законом штрафувати «заднім числом», якщо особа прийшла оновити дані, а отримала штраф за непостановку (на думку ТЦК) на облік військовозобов’язаних у 2019−21 роках?

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Суди займають різну позицію

25 червня Лубенський міськрайонний суд Полтавської області розглянув справу № 539/2247/24, згідно з матеріалами якої чоловік побачив у Резерв+, що перебуває у розшуку і добровільно пішов у ТЦК повідомити, що перебуває на обліку з 2008 року і має 3 дітей, але отримав штраф в 17 тисяч грн. У цій справі суд дійшов висновку про те, що ТЦК неправомірно кваліфіковано дії позивача за ч. 2 ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення, оскільки на час вчинення інкримінованого йому правопорушення його дії не могли підпадати під регулювання цієї статті. Також в ухвалі суду йдеться, що закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають.

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У іншій справі № 559/2057/24, яку 19 червня 2024 року розглянув Дубенський міськрайонний суд Рівненської області, йдеться про те, що чоловік 27 травня 2024 року з`явився до ТЦК для уточнення своїх військово-облікових даних. Проте на нього склали протокол за ч. 3 ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення за те, що він у 2021 році не став на облік військовозобов’язаних. Оскільки станом на 2021 рік частини 3 у статті Кодексу ще не існувало (вона була введена у травні 2024 року), суд вирішив скасувати постанову ТЦК про штраф, посилаючись на те, що закон про адміністративну відповідальність не має зворотної дії у часі.

Як суди тлумачать термін «триваюче правопорушення»

У рішенні від 3 липня 2024 року по справі № 484/3410/24 Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області вказав, що Кодекс про адміністративне правопорушення не містить визначення поняття «триваюче» правопорушення. А отже, якщо чоловік не з’являвся у липні 2022 року, і за це його притягнули в червні 2024 року — то це правомірно.

«Характер триваючого правопорушення оцінюється судом у кожному конкретному випадку індивідуально. Триваюче правопорушення це проступок, пов`язаний з тривалим неперервним невиконанням обов`язків, передбачених законом. Тобто, триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності). Ці дії безперервно порушують закон протягом усього часу. Іноді такий стан продовжується значний час і увесь час винний безперервно вчиняє правопорушення у вигляді невиконання покладених на нього обов`язків. Триваюче правопорушення припиняється лише у випадку усунення стану за якого об`єктивно існує цей обов`язок, виконанням обов`язку відповідним суб`єктом або припиненням дії відповідної норми» — вказав суд і постановив, що нез’явлення за повісткою з липня 2022 року є триваючим адміністративним правопорушенням. А оскільки воно було виявлене ТЦК 6 червня 2024 року, тобто вже після набрання чинності Закону про посилення мобілізації, на чоловіка правомірно наклали штраф в 17 тисяч грн.

Нагадаємо, що раніше директор Департаменту кадрової політики МОУ Марк Андрусяк запевнив, що штрафи до порушників мобілізаційного законодавства застосовують ТЦК, проте не автоматично, а в судовому порядку. Водночас порушники мають змогу оскаржити рішення про адміністративне стягнення в суді, надавши документи, що підтвердять поважність причини порушення термінів оновлення військово-облікових даних.

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