Торговий партнер і васал: чому Вірменія не піде від росії

Декларація підтримки західного курсу вірменським урядом не витримує жодної критики. Головна причина цього — у Вірменії практично кожен важливий актив так чи інакше перебуває під контролем москви та її проксі. Ба бльше, навіть політично значуща для кремля подія — засідання Євразійського економічного союзу — 1 жовтня також відбулася у Єревані, пише Telegraf.

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14 вересня стало відомо про відновлення військових поставок з москви до Єревану — ракет для РСЗВ «Смерч».

Економіка, енергетика, продовольча та транспортна безпека Вірменії також залежать від кремля, пише видання.

Так, російська держкомпанія «Газпром» є тут єдиним постачальником газу. Його «дочці» «Газпром Вірменія» належить вся газорозподільна інфраструктура країни.

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Газ з росії постачається за ціною $ 165 за 1000 м³. У разі розриву стосунків ціна на газ для Єревана злетить майже втричі — до $ 400. У Вірменії внутрішні джерела забезпечують лише третину потреб енергії.

Виробництво електроенергії тут здійснюється за рахунок АЕС та ГЕС. Так, Вірменська АЕС забезпечує понад 30% всієї електроенергії, що виробляється в країні. Її управлінням та обслуговуванням займається Rosatom. Уран теж з рф.

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Комплекс, до якого входять 8 ГЕС із загальною потужністю 561,4 МВт, — Севано-Разданський каскад — з 2003-го знаходиться у власності ЗАТ «Міжнародна енергетична корпорація» (власник — група компаній з росії «Ташир»).

Крім того, Вірменія купує в росії зернові. У 2023 році імпорт пшениці, борошна та кукурудзи з рф становив 99,9%. При цьому 98% олії також імпортується з росії.

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«Південно-Кавказька залізниця» є дочірньою компанією ВАТ «Російські залізниці».

У 2022 році товарообіг між росією та Вірменією зріс на 77% і досяг $ 4,1 млрд. У 2023 — $ 7,3 млрд. У 2024 товарообіг між країнами може становити вже $ 16 млрд.

«Все перелічене доводить, що Вірменія — васал росії, без якого існування республіки неможливе. Остаточний розрив відносин із росією обіцяє крах у Вірменії», — резюмує видання.

Як повідомлялося раніше, за рік москва та Єреван різко та непропорційно збільшили товарообіг між країнами. Фактично вірменська сторона займається закупівлею необхідних росії товарів, недоступних через санкції Заходу.

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