Україна отримає від Хорватії танки і БМП: чому вони кращі за російські аналоги

Поки в Південній Кореї думають про передачу Україні зброї та військової техніки, нова партія озброєнь може надійти для ЗСУ з Хорватії. Йдеться про постачання 30 танків M84 і 30 БМП M-80, які будуть продані Німеччині як частина угоди з купівлі 50 танків Leopard 2A8 і будуть поставлені в Україну.

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Про це повідомляють хорватські ЗМІ, за даними яких такий обмін буде корисний для Хорватії та України. Зокрема, танків М-84 у хорватській армії перебуває близько 70 одиниць і всі вони перебувають у хорошому стані.

Треба сказати, що БМП М-80 вже перебувають на озброєнні ЗСУ і вперше їх поставили ще 2022 року, відтоді близько 30 таких бойових машин є в української армії. Сам БМП являє собою югославську бронетехніку, створену 1979 року з використанням тодішнього передового досвіду.

У результаті з'явилася техніка, яка за своїми характеристиками перебуває приблизно на рівні радянських БМП-2, з приблизно такою самою бронею і схожим озброєнням (залежно від призначення від кулемета до 30-мм гармати з ПТРК) і кращим двигуном, що дає змогу розвивати швидкість до 60−65 км/год.

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Танк же М-84, що вироблявся в Югославії, а пізніше в Хорватії, є копією радянського танка Т-72, наймасовішого в лавах вс рф, але має перед ним важливу перевагу. Це набагато краща система управління вогнем, що містить комбінований денний/нічний приціл DNNS-2, який має єдине дзеркало і стабілізований у 2-х площинах. А також більш досконала автоматизована система управління вогнем. Нічого подібного не було не тільки на Т-72 будь-яких модифікацій, а й на Т-64Б і Т-80У.

Як підкреслює Telegram-канал «Танки. Історія та сучасність», подібного рівня вдалося досягти тільки ВПК білорусі з прицілом «Сосна-У», але це було через багато десятиліть. Також частина танків пройшла модернізацію М-84А4 «Снайпер», яка полягала у встановленні вдосконаленого СУО OMEGA-84 від словенської Fotona з новим балістичним обчислювачем і прицілом SCS-84 з ЕОП третього покоління.

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«В іншому за рухливістю і бронею М84 аналогічний Т-72А (М1), але виконаний на більш високому рівні культури виробництва. Ймовірно, до недоліків можна віднести застосування ЕОП (електронно-оптичний перетворювач) III покоління, а не тепловізійного каналу, хоча ЕОП III дає дальність розпізнавання цілі до 1800 м», — пише автор ресурсу.

Раніше повідомляли про те, що в рф з'явилися проблеми з танком, найбільш придатним для бойових дій взимку.

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