Просто викопати бульби мало: про що забувають квітникарі при підготовці жоржин до зимівлі

З настанням холодів тепло- та світлолюбні жоржини швидко засихають. Зазвичай бульби цих однорічних рослин викопують та відправляють на зберігання, а землю, де вони зросли, перекопують, вносячи добрива. Це можуть бути, наприклад, попіл та гній.

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Для того, аби жоржини добре перезимували, варто дотримуватися певних правил, пише видання «На пенсії».

Досвдчені квітникарі радять при обрізання засохлих рослин залишати «пеньки» — до 10 сантиметрів, а самі бульби певний час зберігати в сухому місці. Коли бульби жоржин добре підсохнуть, потрібно видалити частини, що зазнали гниття або були пошкоджені, та ретельно очистити від залишків грунту. Не зайвою буде обробка бульб засобами проти гниття та попелом.

Жоржини зимою зберігають в сухому та прохолодному місці. Їх можна скласти у ящики та пересипати тирсою. Важливо, аби бульби не торкалися одна одної. Якщо одна з бульб все ж таки почне гнити, ця відстань може врятувати від гниття інші.

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Також восени квітникарі висаджують на ділянках цибулеві культури, які зимуватимуть в грунті. Глибину їхнього занурення в грунт вибирають у залежності від розміру цибулин. Вона має бути у 2−3 рази більшою за цибулину. Перед посадкою грядку перекопують, видаляючи бур'яни та підживлюючи, наприклад, компостом. Підготовку грунту для посадки зазвичай проводять за кілька тижнів до висадки.

Фото Pixabay

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