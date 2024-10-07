путін навмисно отруює українські річки: експерти про жахливі наслідки екоциду

На війні в Україні вже загинули десятки тисяч людей, ще більше отримали поранення. Численні міста й села зруйновані, серйозно постраждало енергопостачання. Менше уваги приділяється шкоді природі. Але вона також значна. Адже росія навмисно забруднила річку, щоб порушити водопостачання України. Результат — незліченна кількість мертвої риби та шкода природі, на відновлення якої знадобляться роки, пише t-online.de.

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17 серпня на річці Сейм перед кордоном з Україною виявили токсичну пляму. Швидко з'ясувалося, звідки взялося забруднення. У Сейм скинули велику кількість хімічних відходів з цукрового заводу. Вони містили аміак, магній та інші токсичні нітрати. Гідрохімік НАН України Володимир Осадчий підрахував за супутниковими знімками, що до Сейму потрапило близько 5 600 тонн забрудненої води з цукрового заводу.

До українського кордону менш як два кілометри, і тому токсична пляма потрапила в Сумську область і вилилася в Десну. Природна екосистема річки зруйнувалася. Риба, молюски та раки задихнулися, бо рівень кисню у воді впав майже до нуля. У населених пунктах вздовж річки повідомили про масову загибель тварин. Лише за три тижні з Сейму та Десни вилучили понад 30 тонн мертвої риби.

«Сморід був жахливий. Не можна було дихати, — сказав Сергій Жук, начальник Чернігівської екологічної інспекції. — Але річка відновиться через роки».

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За його словами, доки тривають бої в Курській області росії, шансів на це мало. За його словами, рятувальники за допомогою компресорів закачали кисень у Десну, щоб риба, яка залишилася, мала більше шансів вижити.

Екологічний інспектор Жук вважає, що росія навмисно отруїла річки, щоб атакувати запаси питної води. Десна впадає у водосховище в Київській області, з якого мільйони людей отримують питну воду.

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«Є різниця між стихійним лихом і техногенною катастрофою. Це була диверсійна тактика. Екологічний геноцид росії не закінчиться, поки не закінчиться війна», — каже Сергій Жук.

Український міністр охорони навколишнього середовища також бачить у забрудненні навмисну атаку росії. Однак ці звинувачення неможливо довести. Також можливий нещасний випадок. Раніше в росії вже констатували загибель риби через викиди з заводу, пояснює Kyiv Post еколог Михайло Хорєв:

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«Різниця в тому, що це були локальні інциденти, тоді як цей інцидент мав ширші наслідки».

Хоча Сейм сильно постраждав, Десна змогла самоочиститися, розповідає Kyiv Post Євген Дикий, біолог, директор Національного антарктичного наукового центру. Тому вода вже мала нормальний вміст кисню за кілька сотень кілометрів від Києва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у «Київводоканалі» провели вдалі спроби нейтралізувати забруднення води в Десні, але ситуацію з водопостачанням столиці не можна назвати оптимістичною.

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