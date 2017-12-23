﻿

USD 27.95
RSS
Аккаунты Кадырова заблокированы в Instagram и Facebook

Аккаунты Кадырова заблокированы в Instagram и Facebook

Инф. «ФАКТОВ»

23.12.2017 16:39 158

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Странички лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова в соцсетях Facebook и Instagram заблокированы.

Об этом сообщил Интерфакс.

При попытке зайти на аккаунт Кадырова в Instagram высвечивается: «Страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».

На профиль можно зайти с мобильных телефонов, однако в нем нет ни одной публикации.

Однако с мобильных устройств профиль открывается, но публикации в нем нет ни одной. При попытке обновления страницы появляется оповещение «пользователь не найден».

Страница Кадырова в Facebook также недоступна, но его профиль ВКонтакте продолжает действовать, как и телеграм-канал.

Сам Кадыров заявил, что произошедшее связано с недавними санкциями США против него.

«Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в Инстаграм и Фейсбук более 4 млн», — заявил Кадыров.

Напомним, в среду, 20 декабря, стало известно, что американские власти в рамках «закона Магнитского» ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и еще четырех россиян. США обвиняют их в грубых нарушениях прав человека, в том числе внесудебных расправах, пытках и похищениях людей.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии