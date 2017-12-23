Аккаунты Кадырова заблокированы в Instagram и Facebook

Странички лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова в соцсетях Facebook и Instagram заблокированы.

Об этом сообщил Интерфакс.

При попытке зайти на аккаунт Кадырова в Instagram высвечивается: «Страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».

На профиль можно зайти с мобильных телефонов, однако в нем нет ни одной публикации.

Однако с мобильных устройств профиль открывается, но публикации в нем нет ни одной. При попытке обновления страницы появляется оповещение «пользователь не найден».

Страница Кадырова в Facebook также недоступна, но его профиль ВКонтакте продолжает действовать, как и телеграм-канал.

Сам Кадыров заявил, что произошедшее связано с недавними санкциями США против него.

«Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в Инстаграм и Фейсбук более 4 млн», — заявил Кадыров.

Напомним, в среду, 20 декабря, стало известно, что американские власти в рамках «закона Магнитского» ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и еще четырех россиян. США обвиняют их в грубых нарушениях прав человека, в том числе внесудебных расправах, пытках и похищениях людей.