В штабе АТО заявили, что на Донбассе нарушено перемирие
В зоне проведения АТО на Светлодарской дуге боевики нарушили новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать в ночь на 23 декабря.
Об этом сообщает 112 Украина.
«С начала этих суток, когда начало действовать новогодне-рождественское перемирие, до 11:30 „режим тишины“ соблюдался. После чего российско-террористические войска совершили обстрел в сторону позиций ВСУ в районе Луганского на Светлодарской дуге. Вооруженные провокации из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП были совершены из неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка», — заявил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай.
Напомним, в Одессе вандалы облили краской памятный знак бойцам АТО.
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