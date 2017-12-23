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В штабе АТО заявили, что на Донбассе нарушено перемирие

В штабе АТО заявили, что на Донбассе нарушено перемирие

Инф. «ФАКТОВ»

23.12.2017 17:45 121

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В зоне проведения АТО на Светлодарской дуге боевики нарушили новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать в ночь на 23 декабря.

Об этом сообщает 112 Украина.

«С начала этих суток, когда начало действовать новогодне-рождественское перемирие, до 11:30 „режим тишины“ соблюдался. После чего российско-террористические войска совершили обстрел в сторону позиций ВСУ в районе Луганского на Светлодарской дуге. Вооруженные провокации из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП были совершены из неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка», — заявил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай.

Напомним, в Одессе вандалы облили краской памятный знак бойцам АТО.

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