В Одессе вандалы облили краской памятный знак бойцам АТО (фото)
В Одессе неизвестные облили красной краской памятный знак бойцам, погибшим в зоне проведения АТО.
Об этом сообщает «Думская».
Памятный знак расположен возле областной администрации на проспекте Шевченко, на его месте планируют установить полноценный памятник.
В полиции инцидент пока не комментируют.
Напомним, ранее в Харькове неизвестные злоумышленники облили красной краской памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА). В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что акт вандализма в отношении памятника в парке «Молодежный» на улице Пушкинской был осуществлен минувшей ночью, а в полицию об инциденте сообщили около 12.00 14 октября.
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