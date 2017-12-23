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В Одессе вандалы облили краской памятный знак бойцам АТО (фото)

В Одессе вандалы облили краской памятный знак бойцам АТО (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

23.12.2017 15:00 175

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В Одессе неизвестные облили красной краской памятный знак бойцам, погибшим в зоне проведения АТО.

Об этом сообщает «Думская».

Памятный знак расположен возле областной администрации на проспекте Шевченко, на его месте планируют установить полноценный памятник.

В полиции инцидент пока не комментируют.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные злоумышленники облили красной краской памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА). В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что акт вандализма в отношении памятника в парке «Молодежный» на улице Пушкинской был осуществлен минувшей ночью, а в полицию об инциденте сообщили около 12.00 14 октября.

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