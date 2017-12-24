Николаевскому «авторитету» «Мультику» в Мариупольском суде целых четыре дня со скандалом избирали меру пресечения

Резонансное дело николаевского бизнесмена Михаила Титова (Мультика), обвиняемого в создании организованной преступной группы, рассматривает Жовтневый районный суд города Мариуполя. 26 декабря истекал двухмесячный срок содержания подозреваемого под стражей. Поэтому в эти дни суд должен был либо продлить арест (об этом ходатайствовала прокуратура), либо заменить его другой мерой пресечения. Накануне адвокат Титова несколько раз заявлял отвод суду. Этим ходатайства были отклонены. Избрание же меры пресечения затянулось на четыре дня. 23 декабря заседание шло целых 11 часов без перерыва. А сегодня суд после доставки Титова в зал суда он заявил о плохом самочувствии, и его увезла скорая помощь. Поначалу судья перенес заседание на назавтра, 25 декабря, то есть праздничный рождественский день. Однако после обследования врачей Мультика снова привезли в суд, который, наконец продлил ему арест до 20 февраля.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Михаил Титов, известный в Николаеве как «Мультик», был задержан сотрудниками прокуратуры, военной прокуратуры и СБУ 29 августа 2017 года. Вместе с ним были задержаны еще четыре человека. Их подозревают в создании организованной преступной группы, а также соучастии в ряде преступлений, в числе которых вымогательство и рейдерство.

Расследование этого дела широко анонсировано Генеральным прокурором Юрием Луценко, как пример эффективной борьбы с организованной преступностью в Украине в целом, и на Николаевщине, в частности. Также было заявлено о том, что группировка, возглавляемая Титовым, руководила процессами в Николаевского городском совете через местную фракцию Оппозиционного блока.

Однако расследование дела явно буксует. Сам Михаил Титов свою вину категорически отрицает.

Чтобы избежать возможности подозреваемого влиять на ход расследования, давить на свидетелей и потерпевших, следствие решило содержать Мультика и его подельников не в Николаеве, а в другом регионе.

Однако вопрос, почему именно СИЗО по сути прифронтового Мариуполя был избран для помещения туда Титова, для николаевской общественности остается загадкой.