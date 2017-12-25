В Украине создан каталог книг, изданных в стране в 2017 году
Украинский институт книги создал каталог украинских писателей, книги которых вышли в 2017 году. Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Каталог доступен как на украинском, так и на английском языке и будет распространяться среди мировых издательств, культурных институтов и на международных событиях.
«Впервые за годы независимости мы целенаправленно работаем над продвижением современной украинской литературы и наших авторов за рубежом. Украина должна быть представлена в мировом литературном дискурсе прежде всего потому, что нам есть что сказать», — оценил событие глава правительства.
Напомним, в ТОП-10 самых продаваемых в Украине книг ноября вошли детская книга Галины Вдовиченко «36 і 6 котів-детективів», а также роман Сергея Жадана «Интернат».
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