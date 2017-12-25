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Ребенок читает книгу

В Украине создан каталог книг, изданных в стране в 2017 году

Инф. «ФАКТОВ»

25.12.2017 11:26 34

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Украинский институт книги создал каталог украинских писателей, книги которых вышли в 2017 году. Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Каталог доступен как на украинском, так и на английском языке и будет распространяться среди мировых издательств, культурных институтов и на международных событиях.

«Впервые за годы независимости мы целенаправленно работаем над продвижением современной украинской литературы и наших авторов за рубежом. Украина должна быть представлена в мировом литературном дискурсе прежде всего потому, что нам есть что сказать», — оценил событие глава правительства.

Напомним, в ТОП-10 самых продаваемых в Украине книг ноября вошли детская книга Галины Вдовиченко «36 і 6 котів-детективів», а также роман Сергея Жадана «Интернат».

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