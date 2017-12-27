С нового года поменяются правила трудоустройства украинцев в Польше

С нового года Польша вводит новые правила трудоустройства иностранцев, в том числе граждан Украины. На смену заявкам о намерении трудоустроить иностранца придет система платных разрешений на сезонную работу.

Как сообщает Polskie Radio, сезонные разрешения выдаются на срок до девяти месяцев. Плата за их выдачу составляет 30 злотых (около 240 гривен). Разрешения будут практиковаться для тех, кто занят в полевых работах, садоводстве, туризме, сфере гастрономии.

Новые правила призваны адаптировать правила, действующие в Польше, к законодательству Европейского Союза. Кроме того, ожидается сокращение злоупотреблений в сфере трудоустройства. В текущем году проверки показали, что более 30% иностранцев не работают в той структуре, что подавала заявление о трудоустройстве.

Статистика свидетельствует, что среди нелегально трудоустроенных иностранцев в Польше более 84% приходится на граждан Украины.