Экспертиза аудиозаписей по делу Саакашвили затянется на полтора месяца - генпрокурор
Первые результаты экспертизы аудиозаписей из дела Михеила Саакашвили ожидаются в ближайшие полтора месяца. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам.
«Думаю, что в течение месяца, возможно полтора, мы получим первый результат в отношении фоноскопической экспертизы. Это, как правило, занимает несколько большее время, потому что мы, конечно, должны получить другие голоса в других беседах, которые надо будет сравнивать», — приводит слова Луценко ТСН.
Генпрокурор заверил, что записи разговоров являются целостными — и это сейчас устанавливает техническая экспертиза.
Напомним, 5 декабря Луценко в ходе пресс-конференции, а потом и в Верховной Раде заявил о связях команды Саакашвили с беглым олигархом Курченко. В качестве подтверждения своих тезисов генпрокурор продемонстрировал оперативные записи СБУ — расшифровку и аудиозапись перехваченных переговоров.
Позже эксперт по фоноскопии из Киевского независимого судебно-экспертного учреждения отметил, что аудиоматериал, публично представленный генпрокурором, не подойдет в качестве доказательства в суде. Там потребуется не «дайджест», а оригиналы записей.
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