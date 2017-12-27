Экспертиза аудиозаписей по делу Саакашвили затянется на полтора месяца - генпрокурор

Первые результаты экспертизы аудиозаписей из дела Михеила Саакашвили ожидаются в ближайшие полтора месяца. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам.

«Думаю, что в течение месяца, возможно полтора, мы получим первый результат в отношении фоноскопической экспертизы. Это, как правило, занимает несколько большее время, потому что мы, конечно, должны получить другие голоса в других беседах, которые надо будет сравнивать», — приводит слова Луценко ТСН.

Генпрокурор заверил, что записи разговоров являются целостными — и это сейчас устанавливает техническая экспертиза.

Напомним, 5 декабря Луценко в ходе пресс-конференции, а потом и в Верховной Раде заявил о связях команды Саакашвили с беглым олигархом Курченко. В качестве подтверждения своих тезисов генпрокурор продемонстрировал оперативные записи СБУ — расшифровку и аудиозапись перехваченных переговоров.

Позже эксперт по фоноскопии из Киевского независимого судебно-экспертного учреждения отметил, что аудиоматериал, публично представленный генпрокурором, не подойдет в качестве доказательства в суде. Там потребуется не «дайджест», а оригиналы записей.