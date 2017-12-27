На оккупированные территории отказались возвращаться 69 человек

В ходе обмена пленными, который состоялся сегодня, 27 декабря, 69 человек отказались возвращаться на оккупированные территории. Об этом сообщил представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук.

«Из 306 человек Украина передает 237. Остальные отказались или были освобождены», — отметил он.

По словам, Медведчука, отказы от обмена были как в последние дни, так и сегодня во время обмена.

«Мы передали ОРЛО не 75, а 73 человека, потому что на линии разграничения двое отказались», — сказал он отметив, что 40 человек были освобождены от отбывания наказания и 29 отказались от обмена.

В свою очередь представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга объяснил, что люди, которые не захотели возвращаться на оккупированную территорию, приехали на обмен, чтобы заявить об этом лично.

«Это фактически является началом второго этапа, когда идет сначала сверка списков, тогда идет обмен документами, потом онлайн-верификация, назовем ее так, — последний этап, когда человек в принципе свободен, но он был включен в списки с ОРДЛО. Соответственно, чтобы эти лица показали свое желание быть перемещенными, они проявили такую инициативу приехать и лично об этом сказать на линии разграничения, сообщить, зафиксировать это все и уехать обратно на подконтрольную территорию», — отметили он в комментарии «112 Украина».

Как сообщалось ранее, на данный момент обмен пленными завершен. 74 наших соотечественника, которые находились в плену боевиков, уже скоро будут дома. Так, в 17.15 58 украинцев, освобожденных из плена террористов «ДНР», отправились автобусами из оккупированной Горловки в подконтрольный Украине Майорск.