Пять фильмов киностудии Walt Disney собрали в мировом прокате 4 миллиарда 512 миллионов долларов

Голливудские студии подвели итоги 2017 года — составлен рейтинг самых кассовых фильмов. Наиболее успешным уходящий год оказался для Walt Disney. Из десяти картин — лидеров мирового проката пять были сняты этой киностудией. Они заработали 4 миллиарда 512 миллионов долларов.

Только трем картинам удалось преодолеть отметку в миллиард долларов: «Красавица и чудовище», «Форсаж 8» и «Гадкий я 3».

Впервые в истории в первую десятку самых кассовых фильмов по итогам года попала не только голливудская продукция. Это удалось китайскому фильму «Волки-воины 2».

1. «Красавица и чудовище» (США, Walt Disney). Сборы в мировом прокате — 1 миллиард 263 миллиона 500 тысяч долларов. Бюджет — 160 миллионов долларов. Жанр — мюзикл. Режиссер — Билл Кондон.

В главных ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Кевин Кляйн.

Студия Walt Disney совершила невероятное — превратила собственный анимационный фильм, снятый в 1991 году, в игровое кино с настоящими актерами и превосходными спецэффектами.

2. «Форсаж 8» (США, Universal Pictures). Сборы в мировом прокате — 1 миллиард 235 миллионов 800 тысяч долларов. Бюджет — 250 миллионов долларов. Жанр — боевик. Режиссер — Ф. Гэри Грэй.

В главных ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Мишель Родригес, Шарлиз Терон.

Крутые парни, не менее крутые девицы, самые крутые тачки — вот три составляющие коммерческого успеха этого киносериала.

3. «Гадкий я 3» (США, Universal Pictures). Сборы в мировом прокате — 1 миллиард 33 миллиона 500 тысяч долларов. Бюджет — 80 миллионов долларов. Жанр — анимационный фильм для семейного просмотра. Режиссеры — Пьер Коффин и Кайл Балда.

«Гадкий я» нарушает все законы Голливуда — каждая следующая часть этого мультфильма собирает в прокате больше денег, нежели предыдущая. Зрители жаждут новых приключений миньонов (посипак) и Грю.

4. «Человек-паук: Возвращение домой» (США, Sony Pictures). Сборы в мировом прокате — 880 миллионов 200 тысяч долларов. Бюджет — 175 миллионов долларов. Жанр — фантастика, приключения. Режиссер — Джон Уоттс.

В главных ролях: Том Холланд, Майкл Китон, Зендайя, Роберт Дауни-младший.

Человек-паук — один из самых популярных героев комиксов. За последние 15 лет Sony трижды перезапускала серию фильмов о нем, и каждый раз это приносило коммерческий успех.

5. «Волки-воины 2» (Китай, China Film Group). Сборы в мировом прокате — 870 миллионов 300 тысяч долларов. Бюджет — 30 миллионов долларов. Жанр — боевик. Режиссер — Ву Цзин.

В главных ролях: Ву Цзин, Селина Жаде, Фрэнк Грилло.

Главный герой фильма — китайский военнослужащий, который выполняет секретные миссии по всему миру. Фактически это китайский Джеймс Бонд.

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6. «Стражи Галактики 2» (США, Walt Disney). Сборы в мировом прокате — 863 миллиона 600 тысяч долларов. Бюджет — 200 миллионов долларов. Жанр — фантастика, приключения. Режиссер — Джеймс Ганн.

В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Вин Дизель, Брэдли Купер.

Хотя критики заявили, что вторая часть «Стражей Галактики» во многом уступает первой, зрители решили иначе — сборы сиквела оказались почти на 100 миллионов долларов больше.

7. «Тор: Рагнарек» (США, Walt Disney). Сборы в мировом прокате — 844 миллиона 600 тысяч долларов. Бюджет — 180 миллионов долларов. Жанр — фантастика, приключения. Режиссер — Таика Вайтити.

В главных ролях: Крис Хемсуорт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Идрис Эльба.

«Рагнарек» оказался самым успешным из трех фильмов о Торе и его волшебном молоте.

8. «Чудо-женщина» (США, Warner Bros.). Сборы в мировом прокате — 821 миллион 800 тысяч долларов. Бюджет — 149 миллионов долларов. Жанр — фантастика, приключения. Режиссер — Пэтти Дженкинс.

В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Робин Райт.

«Чудо-женщина» стал самым кассовым фильмом в истории, снятым режиссером-женщиной.

9. «Пираты Карибского моря: Месть Салазара» (США, Walt Disney). Сборы в мировом прокате — 794 миллиона 900 тысяч долларов. Бюджет — 230 миллионов долларов. Жанр — приключения. Режиссеры — Йоахим Реннинг и Эспен Сандберг.

В главных ролях: Джонни Депп, Хавьер Бардем, Джеффри Раш.

Эта уже пятая часть «Пиратов Карибского моря». Вместе они принесли Walt Disney 4 миллиарда 524 миллиона долларов при общих затратах в размере 1 миллиарда 274 миллионов долларов.

10. «Звездные войны: Последние джедаи» (США, Walt Disney). Сборы в мировом прокате — 745 миллионов 400 тысяч долларов. Бюджет — 200 миллионов долларов. Жанр — фантастика. Режиссер Райан Джонсон.

В главных ролях: Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Адам Драйвер, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер.

«Последние джедаи» вышли в прокат 15 декабря и меньше чем за две недели успели-таки собрать достаточно, чтобы попасть в первую десятку самых кассовых фильмов года.

Подготовила Наталия ТЕРЕХ, «ФАКТЫ»