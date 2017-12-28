Максим Гербут: «Технологию изготовления на Марсе домов из базальта отрабатываем… в гараже»

Изобретатель и бизнесмен из Киева начал в США строительство предприятия по производству автономных домов будущего, конструкцию которых он разработал со своим творческим коллективом

Год назад «ФАКТЫ» рассказали о том, что инженер и предприниматель из Киева Максим Гербут со своей командой создал дом с уникальными теплоизоляционными свойствами, полностью автономными системами электропитания, отопления, водоснабжения и канализации. В этом году его PassivDom попал в список 100 лучших инновационных проектов Центральной и Восточной Европы New Europe 100 (составители — Google и Financial Times). И вот теперь вместе с американским инвестором он приступил к строительству в США в штате Невада завода по выпуску таких коттеджей.

«Стены тоненькие, 20-сантиметровые. Но держат тепло, как и кирпичные, толщина которых более семи метров!»

— Чтобы оценить, насколько хорошо созданный нами дом держит тепло, скажу, что если зимой выключить систему отопления, то он охладится до уличной температуры за 300 часов, — говорит Максим Гербут. — Считается, что здания теряют больше всего тепла через окна. Мы опровергли этот стереотип — сделали фасад в виде большого окна. Это пакет из шести стекол. Он держит тепло не хуже, чем стены из примененных нами синтетических материалов. Кстати, прежде наша команда занималась созданием высококачественных стеклопакетов. Так вот, мы создали самый большой в Украине цельный стеклопакет размерами 5,7 на 3,2 метра.

Как специалисты по окнам мы хорошо разбираемся в вопросах энергоэффективности, в свойствах различных материалов. Эти знания очень пригодились при создании нашего автономного дома. Мы применили множество новаторских инженерных и архитектурных решений. Например, крыша здесь без колонн и горизонтальных переборок.

Нашему дому не требуется фундамент. Здание не нужно подключать к электросетям.

— Как дом обеспечивается электроэнергией?

— Потребности в ней полностью покрываются за счет установленных на крыше солнечных батарей. Получаемый от них ток идет и на отопление. В морозы можно дополнительно включить тепловой насос — установку, которая отапливает помещения за счет энергии наружного воздуха. Стены дома тоненькие — всего 20 сантиметров. Но они сделаны из высокотехнологичных современных синтетических материалов, поэтому держат тепло так, как и кирпичные, толщина которых семь метров 35 сантиметров! Чтобы достичь такого результата, понадобилось не только использовать новейшие материалы, но и добиться, чтобы стыки между деталями очень плотно прилегали друг к другу.

Замечу, что все сделано для того, чтобы киловатты расходовались максимально экономно. Поэтому использована новейшая бытовая техника с минимальным потреблением энергии. Она стоит, понятное дело, недешево.

В доме предусмотрены емкости для одной тонны воды — питьевой и для бытовых нужд. Вода после душа, мытья посуды поступает в систему фильтров и затем используется повторно. По нашим расчетам, запаса воды при умеренном использовании должно хватить на четыре-пять месяцев.

Продукты жизнедеятельности человека подаются из туалета в специальную систему, которая превращает их в удобрения.

В Украине мы обкатали технологию выпуска таких коттеджей. Каркас дома отпечатали с помощью шести промышленных 3D-принтеров. Под управлением компьютеров они за восемь часов отлили из современных материалов набор деталей, из которых был собран каркас. После этого из материалов с очень низкой теплопроводностью мы изготовили стены. Сейчас этот коттедж стоит под Киевом в Новых Петровцах, люди приходят посмотреть на него как на дом будущего.

Он относительно небольшой — 30 квадратных метров (впрочем, можно сделать вдвое больший). Форточек нет, двери плотно закрыты. Но воздух в помещении всегда свежий. Это достигается за счет особой системы контроля за содержанием углекислого газа в воздухе, температурой и влажностью.

Такого рода здания за рубежом принято называть пассивными. Их пока немного, все они занесены в специальный каталог с подробным техническим описанием. Я побывал во многих таких домах в странах Европы и в Америке.

— Почему вы решили начать серийное производство в США?

— За последние полгода о нашем доме узнало довольно много людей за рубежом. Больше всего писем по электронной почте с вопросом, можно ли заказать такой коттедж, поступает из США. О том, насколько большой интерес вызвало там созданное нами новаторское жилье, свидетельствует, например, такой факт: 14 декабря популярный американский веб-сайт, посвященный экономике и технологиям Bussines Insider, разместил статью о нашем доме. За три дня ее прочли почти три миллиона человек!

— Сколько будет стоить такой дом в США?

— От 64 до 140 тысяч долларов — в зависимости от размеров и комплектации. Для Америки это вполне приемлемые цены. Такой коттедж есть смысл использовать как автономную дачу, размещать ее в самых удаленных от цивилизации местах: на безлюдном берегу океана, возле водопада… Его можно поставить на приусадебном участке и использовать как гостевой домик, домашний офис.

Важно, что человеку не нужно долго ждать, пока дом будет готов: за день роботы отольют каркас строения, еще пара недель уйдет на установку и тестирование специалистами различных инженерных систем, монтаж мебели (она, кстати, многофункциональная: один и тот же предмет может использоваться, например, как диван и шкафчик — ради экономии места). Первые американские заказчики получат наши дома уже весной.

— В Украине состоятельные люди заказывают такое жилье?

— Интересуются многие соотечественники. Но как только слышат, сколько придется заплатить, заявляют, что за эти деньги могут построить, например, трехэтажный особняк со стенами из пенобетона. Люди у нас пока не очень-то ценят возможность выбрать на свой вкус живописный уголок где-нибудь в Карпатах, доставить туда автономный дом и провести там с семьей отпуск в комфортных условиях.



*Максим Гербут: «Форточек в доме нет, двери плотно закрыты. Но воздух в помещении всегда свежий благодаря особой системе контроля за температурой, влажностью, содержанием углекислого газа»

«Участие в конкурсе НАСА — это для нас не бизнес, а занятие для души»

— В Интернете появилась информация о том, то ваша команда начала сотрудничать с НАСА по марсианскому проекту. Это соответствует действительности?

— Мы участвуем в конкурсе НАСА по созданию трехмерных объектов на Марсе. О чем идет речь? Будущим колонистам понадобится создавать на Красной планете жилища. Важно не везти их с Земли, а изготовить на месте из имеющихся там материалов. Мы разработали робот, который способен расплавлять горную породу базальт и выливать из него все что угодно. При этом порода разогревается до 1700 градусов — чтобы получить лаву, как во время извержений вулканов. У нас есть ангар для проведения экспериментов. Но электропроводка в нем не рассчитана на подключение мощного оборудования. Поэтому эксперименты с расплавлением базальта проводили в моем гараже — там современная проводка. Получается, что у нас классический «гаражный» стартап (в США создатели ряда известных на весь мир компаний делали свои первые шаги на пути к успеху, работая в гаражах: Игорь Сикорский, создавший легендарную авиационную фирму Sikorsky Aircraft, «отцы» Apple Стив Джобс и Стив Возняк. — Авт.). Базальта на Марсе сколько угодно, так что роботы нашей конструкции могут построить там целые поселения.

Еще одна идея, которую мы разрабатываем для марсианского проекта НАСА, — сборка строений из камней разной формы. Технология такая: робот берет камень, подносит его к системе видеокамер, изображение с которых передается на компьютер. Так создается цифровая модель булыжника. Комплекс оцифровывает груду камней, а затем суперкомпьютер составляет их так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. В результате получится строение, не требующее использования раствора. Подобные дома создавали древние цивилизации в различных уголках Земли. Некоторые из этих каменных строений стоят и поныне. Наша идея на Марсе может быть реализована примерно так: коптер, оснащенный видеокамерами, облетает определенную территорию, сканирует камни и фиксирует их местонахождение. Эти данные обрабатываются компьютером. Затем приезжает робот и по разработанному компьютерной программой плану собирает дом.

Мы уже оформили несколько патентов на изобретения, сделанные в ходе реализации этих проектов. Замечу, что нашими конкурентами являются порядка 35 университетских коллективов, имеющих хорошее финансирование, доступ к работе в лабораториях с самым современным оборудованием.

— Как получилось, что ваш коллектив стал участвовать в проекте НАСА?

— Поводов было два. Первый: я побывал в США на мысе Канаверал во время старта там ракеты «Фалкон», созданной компанией инженера и бизнесмена Илона Маска (основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink The Boring Company, генеральный директор компании Tesla). Я вернулся в Украину и заявил своей команде: «Парни, мы будем сотрудничать с НАСА. Остается придумать, что ей предложить» (улыбается). Второй повод: победа творческого коллектива из Киева в конкурсе НАСА, посвященному освоению Марса Space Apps Chellenge (Космические приложения), с проектом марсианского самолета Mars Hopper (Марсианский прыгун). Его суть в том, чтобы использовать в качестве источника энергии для этого аппарата замороженный углекислый газ, который, как считают ученые, покрывает в виде льда шапки полюсов Красной планеты.

Впрочем, участие в конкурсе НАСА — это для нас не бизнес, а занятие для души.