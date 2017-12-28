В Украине заявили, что мировые автоконцерны нарушают санкционный режим по Крыму

В Крыму зафиксировано присутствие мировых автомобильных брендов, которые работают на оккупированной территории через официальные дилерские центры. Как сообщает Министерство по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), в ходе мониторинга были выявлены факты использования торговых марок Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus.

«Дилерские центры, расположенные на временно оккупированной территории Украины, предоставляют полный набор услуг, в т. ч. продажу автомобилей указанных ТМ, оформление соответствующих документов, проведение технического обслуживания автомобилей, продажу оригинальных запчастей, проведение гарантийных работ и тому подобное», — говорится в сообщении.

Такое использование всемирно известных торговых марок автопроизводителей на временно оккупированной территории в Украине расценивают как нарушение санкционного режима, введенного США, Евросоюзом и другими странами мира против РФ в связи с аннексией Крыма.

Ранее МинВОТ заявляло о нарушении санкционного режима компаниями DHL Express, Adidas AG и Puma SE, которые присутствуют в Крыму и Севастополе.

Напомним, крымские правозащитники отправили Владимиру Путину новогодний «подарок», состоящий из отчетов о нарушениях прав человека в Крыму, начиная с февраля 2014 года.