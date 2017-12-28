В Минсоцполитики назвали категории граждан, за которыми сохранили право досрочного выхода на пенсию

В Министерства социальной политики назвали реформирование пенсионной системой одной из ключевых задач уходящего года, а основным инструментом изменений — усиление связи пенсионного страхования с рынком труда, с индивидуальной уплатой социальных взносов.

Как сообщили в ведомстве, с 1 января 2018 года устанавливаются гибкие условия выхода на пенсию в зависимости от продолжительности страхового стажа, а с 1 января 2018 года выплаты будут назначаться независимо от возраста тем, чей страховой стаж составляет 40 и более календарных лет. Также пенсионная реформа предусматривает проведение ежегодного, начиная с 2019 года, перерасчета пенсии на 50 процентов повышения показателя среднемесячной заработной платы и на 50 процентов индекса потребительских цен.

При этом за отдельными категориями граждан сохраняется право на досрочный выход на пенсию. Это, в частности, разрешается:

матерям, воспитавшим пятерых детей или инвалидов с детства (в 50 лет);

военным — участникам боевых действий (55 лет);

артистам (при наличии выслуги от 20 до 35 лет);

журналистам, в случае ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей в местах чрезвычайных событий;

чернобыльцам (со снижением пенсионного возраста).

Решаются и вопросы социального обеспечения внутренне перемещенных лиц. По данным ведомства, сейчас в Украине насчитывается около 1,5 млн человек или почти 1,210 млн семей этой категории граждан. Среди них — порядка 772 тыс. пенсионеров, чуть меньше 50 тыс. людей с инвалидностью и свыше 227 тыс. детей.

«Прорабатываются изменения в законодательные акты Украины с целью определения особенностей пенсионного обеспечения внутренне перемещенных лиц и лиц, находящихся на временно неконтролируемой государственной властью территории Донецкой и Луганской областей, и порядка получения пенсий, на выплату которых пенсионер имел право, но не получал в связи с нахождением над временно неподконтрольной территории», — сообщают в Минсоцполитики.

Напомним, окончательный закон о пенсионной реформе Верховная Рада приняла 3 октября. Как отмечал премьер-министр Владимир Гройсман, благодаря этому уже в октябре у ста тысяч украинских пенсионеров пенсии увеличатся более чем на 1 тыс. грн. 6 октября закон подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий и направил на подпись президенту. Глава государства утвердил реформу 8 октября.