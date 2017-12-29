Не менее 12 человек погибли при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке

В нью-йоркском районе Бронкс произошел крупный пожар. Как сообщает газета New York Daily, сгорел жилой пятиэтажный дом на Проспект-авеню. Погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе годовалый ребенок и девочка восьми лет. Городские власти полагают, что число жертв будет расти. Пострадали еще около 15 жильцов. Многие из них госпитализированы я тяжелом состоянии. Пожар уже назвали одним из самых худших в недавней истории города по количеству погибших.

Возгорание произошло на первом этаже. Пламя быстро охватило здание и обитатели верхних этажей оказались в огненной ловушке.

Причины пожара выясняются. Один из очевидцев утверждает, что около дома загорелись мусорные баки, после чего огонь перекинулся на здание. По другим данным — вспыхнул обогреватель в одной из квартир.

Люди, спасаясь от огня, выскакивали на улицу, как были: босиком, в тонкой домашней одежде, несмотря на девятиградусный мороз.

Одна из жительниц четвертого этажа, Люс Эрнандес, говорит, что пришла домой вечером, когда пожар только начинался, и увидела, что все вокруг объято черным дымом. 37-летняя женщина ринулась в квартиру, схватила своих сыновей 11 и семи лет, и спустилась с ними по пожарной лестнице.

В тушении огня принимали участие около 170 пожарных.

В этот же день, в ночь на 29 декабря, по меньшей мере 15 человек погибли в результате пожара в многоэтажном здании в индийском городе Мумбаи.