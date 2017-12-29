В розыске по делам Евромайдана находится 91 человек – Горбатюк

Глава департамента специальных расследований (ДСР) Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что правоохранители расследуют свыше 100 уголовных производств, связанных с событиями Революции достоинства.

«Сейчас в розыске, если речь идет о делах, которые ведет наш департамент, находится 91 человек. Мы в общем расследуем более 100 уголовных производств», — заявил в интервью «Тижню» Сергей Горбатюк.

По его словам, все эти производства группируются по событиям. Так, разгон студентов 30 ноября 2013 года, где, в общей сложности, 130 пострадавших, объединен в одно производство.

Аналогичный алгоритм действует и в отношении других эпизодов: событий на Грушевского, штурма Майдана, расстрелов 20 февраля 2014 года, «титушек», убийств и ранений правоохранителей.

Напомним, 19 декабря коллегия судей Святошинского районного суда Киева продлила до 17 февраля 2018 года. срок содержания под стражей пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД «Беркут», обвиняемым в расстрелах людей во время Евромайдана.