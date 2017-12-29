В Киеве бетономешалка сбила женщину, водителя задержали случайные свидетели ДТП (фото)

В Киеве прохожие помогли задержать водителя, смертельно травмировавшего женщину-пешехода.

Смертельное ДТП случилось поздним вечером 28 декабря на улице Симиренко в Святошинском районе столицы. Там недалеко от выезда с парковки одного из торговых центров водитель миксера-бетоновоза не заметил пешехода и совершил наезд на женщину.

После случившегося бетоновоз продолжил движение. Это увидели двое молодых людей, стоявших рядом. Один из них — Дмитрий — побежал за машиной, крича водителю, чтобы тот остановился. Второй, Владимир, увидел, что транспортное средство продолжает движение, сел в свой микроавтобус и бросился вдогонку беглецу. По ходу движения Владимир подавал сигналы водителю, чтобы тот остановился, но тщетно. Тогда молодой человек обогнал бетоновоз и перекрыл дорогу, попутно сообщив о случившемся в полицию.

Выяснилось, что сбитая бетоновозом женщина скончалась на месте происшествия. Начато расследование.

Напомним, согласно проекту закона, внесенному в Верховную Раду, полицейским хотят предоставить дополнительный повод для остановки транспортного средства на дороге. Это предложено, чтобы у стражей порядка появилась возможность эффективнее выявлять пьяных водителей.

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