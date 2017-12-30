Спасены древние артефакты под Почтовой площадью на месте крещения киевлян князем Владимиром

Растаявший снег и дожди привели к тому, что место археологических раскопок на Почтовой площади Киева начало заполняться водой. Найденные там в ходе строительства торгово-развлекательного центра остатки деревянных хат времен Киевской Руси находились прежде под слоем грунта, словно в консервной банке. Теперь забота о их сохранности легла на плечи специалистов.

-- Реставраторам предстоит провести консервацию этих находок, пока этого не сделано, мы должны особенно тщательно беречь старинное дерево от разрушительных факторов -- намокания и последующего замораживания, -- рассказал «ФАКТАМ» директор Центра археологии Киева Института археологии НАНУ Михаил Сагайдак. - Финансировать работы, связанные с археологическими раскопками на Почтовой площади, обязана, согласно закону, компания, которая строит там торгово-развлекательный центр. Но финансирование в очередной раз приостановилось. Ученые, общественность, власти ставят вопрос о том, чтобы создать там музей. Примерно в том месте в конце Х века князь Владимир сбросил в Днепр языческих идолов и крестил в устье Почайны киевлян (Почайна — рукав Днепра, который в княжеские времена начинался в районе Межигорья и вновь соединялся с рекой там, где сейчас находится Речной вокзал). Пока строительство ТРЦ приостановлено инвестор прекратил финансировать археологов. Вот и вышло, что у нас не оказалось денег на то, чтобы укрыть древние находки на зиму гидроизолирующими материалами. К счастью, власти столицы оперативно пришли на помощь --организовали поставку всего необходимого для консервации раскопа. Кроме того, мы задействовали систему по откачке воды. Включаем ее по мере необходимости. Завтра, в последний день года запустим насосы в очередной раз, ведь вода все набегает, и набегает.

-- Какая площадь раскопок?

-- Порядка пяти тысяч квадратных метров. Проведение исследовательских работ обходится как минимум в восемь миллионов гривен в год. Инвестор добивается снижение нашего финансирования в два-три раза. К тому же он требует от нас четкого графика проведения раскопок, но как его можно составить, если неизвестно, что найдем. Можем ведь наткнуться на объекты, исследование которых потребует много времени.

Мы уже нашли там остатки древней улицы, строений, среди них усадьба, в которой, вероятно, жил княжеский чиновник. Нужно пояснить, что во времена Руси в районе нынешнего Речного вокзала находился торговый порт. Чиновник занимался сбором мыта с купцов. Мы обнаружили на месте усадьбы княжеские печати, которые крепились к грамотам. Эти находки и дали основание говорить, что там жил чиновник.

На поверхности рядом с местом раскопок находится церковь Рождества Христова (она построена в начале ХХ века, разрушена большевиками, восстановлена после провозглашения независимости Украины — Авт). Мы предполагаем, что этот храм стоит на месте, где во времена Киевской Руси возвели церковь в честь крещения киевлян.