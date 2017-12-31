Из-за снега тысячи туристов застряли по дороге в Французские Альпы
Из-за сильных снегопадов 4 тысячи путешественников, которые направлялись на курорты во Французских Альпах, застряли в пути.
Один лыжник погиб в результате схода лавины, сообщает The Local.
В воскресенье префектура Савойского департамента сообщила, что 3,5 тысячи автомобилистов провели ночь во временных убежищах после того, как дороги стали непроездными из-за снега.
Еще 500 отдыхающих, которые приземлились в аэропорту в городе Шамбери, также были вынуждены спать в приютах.
Из-за снегопада есть жертва. 22-летний лыжник погиб после схода лавины, когда катался в субботу на курорте Валь д'Изер, популярном среди иностранных гостей.
Напомним, на северо-востоке США установился арктический мороз. Температура в горах местами ощущалась, как 32 градусов по Цельсию ниже нуля (с учетом сильного ветра).
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