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Из-за снега тысячи туристов застряли по дороге в Французские Альпы

Из-за снега тысячи туристов застряли по дороге в Французские Альпы

Инф. «ФАКТОВ»

31.12.2017 19:19 81

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Из-за сильных снегопадов 4 тысячи путешественников, которые направлялись на курорты во Французских Альпах, застряли в пути.

Один лыжник погиб в результате схода лавины, сообщает The Local.

В воскресенье префектура Савойского департамента сообщила, что 3,5 тысячи автомобилистов провели ночь во временных убежищах после того, как дороги стали непроездными из-за снега.

Еще 500 отдыхающих, которые приземлились в аэропорту в городе Шамбери, также были вынуждены спать в приютах.

Из-за снегопада есть жертва. 22-летний лыжник погиб после схода лавины, когда катался в субботу на курорте Валь д'Изер, популярном среди иностранных гостей.

Напомним, на северо-востоке США установился арктический мороз. Температура в горах местами ощущалась, как 32 градусов по Цельсию ниже нуля (с учетом сильного ветра).

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