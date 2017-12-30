На северо-востоке США установились аномальные морозы, доходящие до минус 32 градусов (фото, видео)

На северо-востоке США установился арктический мороз. Температура в горах местами ощущалась, как 32 градусов по Цельсию ниже нуля (с учетом сильного ветра).

Уже не менее семи человек погибли из-за последствий холодов и снегопадов.

Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что аномально холодная для этих регионов погода продлится еще около недели. В Нью-Йорке на Новый год, 31 декабря, прогнозируют рекордную за последние 55 лет температуру, которая может опуститься до 11−18 градусов мороза. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал горожан по возможности оставаться дома и забрать в помещения домашних животных.

На границе США и Канады замерз Ниагарский водопад. Падающая вода замерзает прямо в воздухе, создавая эффектное зрелище на радость туристам.

В интернете появилась видеозапись эксперимента американских синоптиков. Они выливали из чайника кипящую воду, которая на холодном ветру мгновенно превращалась в облако снега и ледяных кристаллов.

Ранее сообщалось, что в Пенсильвании выпало рекордное за 60 лет количество снега.