В пунктах пропуска на госгранице Украины заработала система биометрического контроля (видео)
С 1 января 2018 года на украинской границе введена фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств миграционного риска,
Фиксация биометрических данных осуществляется во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.
Для пересечения границы граждане стран миграционного риска должны иметь биометрический паспорт, в противном случае им придется сдавать отпечатки 5 пальцев правой руки. При повторном пересечении границы осуществляется процесс идентификации лица, при этом инспектор будет видеть, сдавал ли человек биометрические данные, и будет осуществлять их проверку. При несовпадении данных это лицо будет направлено на дополнительный контроль для выяснения обстоятельств.
Напомним, в тестовом режиме биометрический контроль на украинской границе заработал 27 декабря 2017 года.
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