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В пунктах пропуска на госгранице Украины заработала система биометрического контроля (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

01.01.2018 10:41 189

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С 1 января 2018 года на украинской границе введена фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств миграционного риска, в т. ч. из Российской Федерации. С начала сегодняшних суток по системе фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства пограничники оформили более 2700 человек, около 500 из них — граждане РФ. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Фиксация биометрических данных осуществляется во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

Для пересечения границы граждане стран миграционного риска должны иметь биометрический паспорт, в противном случае им придется сдавать отпечатки 5 пальцев правой руки. При повторном пересечении границы осуществляется процесс идентификации лица, при этом инспектор будет видеть, сдавал ли человек биометрические данные, и будет осуществлять их проверку. При несовпадении данных это лицо будет направлено на дополнительный контроль для выяснения обстоятельств.

Напомним, в тестовом режиме биометрический контроль на украинской границе заработал 27 декабря 2017 года.

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