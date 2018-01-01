Убийство Ирины Ноздровской: женщину нашли голой, но с ювелирными украшениями

То, что пропавшую два дня назад Ирину Ноздровскую нашли мертвой, «ФАКТАМ» подтвердил начальник пресс-службы Киевского областного управления полиции Николай Жукович.

- Сейчас на месте, где обнаружили тело женщины, работает следственно-оперативная группа, — сообщил «ФАКТАМ» Николай Жукович. — Там находится начальник Киевского областного управления полиции, дело у него на контроле. Сообщение о том, что тело женщины обнаружили в реке в селе Демидов, в полицию поступило в 12:00. Женщину нашли голой, при этом на ней оставались ювелирные украшения.

— Известно, от чего наступила смерть?

— Пока нет. Видимых телесных повреждений нет. Причину смерти установит экспертиза. Уголовное производство открыто по статье «Умышленное убийство».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ирина была родной сестрой погибшей два года назад в ДТП Светланы Сапатинской, которую насмерть сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда. Ирина добивалась наказания для убийцы и неоднократно получала в свой адрес угрозы.