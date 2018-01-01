За порядком на праздновании дня рождения Степана Бандеры будут следить 2 тыс. силовиков

Сегодня, 1 января, как минимум в 20 городах Украины пойдут массовые мероприятия, посвященные 109-й годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Так, в Киеве факельное шествие, которое организовывают «Национальный корпус», «Правый сектор», ВО «Свобода» и другие организации, начнется в 18.00 в парке Шевченко.

Для обеспечения порядка и безопасности участников мероприятий на улицы выйдут 2 тыс. правоохранителей.

«Сегодня в Украине пройдут массовые мероприятия по случаю годовщины со дня рождения Бандеры. В связи с этим в 20 регионах государства запланировано проведение 54 массовых мероприятий с участием более чем 8,4 тыс. человек. Безопасность во время проведения шествия будут обеспечивать 1,2 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины», — сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Напомним, в прошлогоднем факельном шествии в честь для рождения Степана Бандеры, в Киеве приняли участие более тысячи человек.