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Печать правителя Иерусалима

Археологи нашли печать правителя Иерусалима, которой 2700 лет (видео)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

01.01.2018 18:52 325

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Во время археологических раскопок возле Стены Плача в Иерусалиме была обнаружена глиняная печать, которой 2700 лет. На овальной печати размером 13 на 15 миллиметров и толщиной около трех миллиметров, имеется надпись «принадлежит правителю Иерусалима».

На печати, датируемой VII—VI веками, изображения двух мужчин в длинной полосатой одежде, приветствующих друг друга поднятыми руками.

Правители (или градоначальники) Иерусалима дважды упоминаются в Библии.

Нынешний мэр Иерусалима Нир Баркат поспешил заявить, что обнаружение печати свидетельствует о том, что «уже 2700 лет назад Иерусалим, столица Израиля, был сильным, важным городом». «Иерусалим — один из наиболее древних городов мира, и его уже более трех тысяч лет продолжает населять еврейский народ», — сказал современный градоначальник.

Управление древностей Израиля объявило о находке спустя несколько недель после заявления президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Ранее в Турции предположительно нашли легендарную печать царя Соломона.

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