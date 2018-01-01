Археологи нашли печать правителя Иерусалима, которой 2700 лет (видео)

Во время археологических раскопок возле Стены Плача в Иерусалиме была обнаружена глиняная печать, которой 2700 лет. На овальной печати размером 13 на 15 миллиметров и толщиной около трех миллиметров, имеется надпись «принадлежит правителю Иерусалима».

На печати, датируемой VII—VI в еками, изображения двух мужчин в длинной полосатой одежде, приветствующих друг друга поднятыми руками.

Правители (или градоначальники) Иерусалима дважды упоминаются в Библии.

Нынешний мэр Иерусалима Нир Баркат поспешил заявить, что обнаружение печати свидетельствует о том, что «уже 2700 лет назад Иерусалим, столица Израиля, был сильным, важным городом». «Иерусалим — один из наиболее древних городов мира, и его уже более трех тысяч лет продолжает населять еврейский народ», — сказал современный градоначальник.

Управление древностей Израиля объявило о находке спустя несколько недель после заявления президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Ранее в Турции предположительно нашли легендарную печать царя Соломона.