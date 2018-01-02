МИД выясняет судьбу пропавшего в Москве бойца АТО

Министерство иностранных дел Украины выясняет судьбу участника антитеррористической операции киевлянина Олега Негоды, который, по некоторым данным, был задержан в Москве.

«Мы обратились в МИД Российской Федерации чтобы выяснить, был ли задержан украинец. В случае подтверждения этого факта задержания, мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах он был задержан, где его содержан, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца», — заявил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилыч.

Олег Негода в конце 2017 отправился в Саратов (РФ) к сестре, но, по некоторым данным, 24 — 25 декабря был задержан в Москве неизвестными.

Ранее сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинским пограничникам Богдану Марцоню и Игорю Дзюбаку, похищенным на украинско-российской границе в Сумской области, до 5 февраля 2018 года.