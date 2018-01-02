В Украине стартовал новый этап е-декларирования

С 1 января по 1 апреля 2018 года в Украине продлится очередной этап е-декларирования — подачи электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Как сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), до 1 апреля декларации за 2017 год обязаны подавать президент, спикер Верховной Рады, премьер-министр, вице-премьер-министры, глава Службы безопасности, Генеральный прокурор, глава Нацбанка и руководители других органов власти.

Также в перечень тех, кто обязан подавать е-декларации, включены руководители и члены органов управления ГО, работающих в области предотвращения коррупции. Согласно изменениям к закону, они должны подавать свои декларации с начала 2018 года.

Также декларации должны подать депутаты местных советов, руководители государственных предприятий и другие чиновники, не декларировавшие свои доходы осенью 2016 года.

Напомним, в конце 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины лишилось доступа к реестру электронных деклараций. Причиной такого решения НАПК стал инцидент, произошедший в сентябре этого года, когда сотрудник НАБУ, зайдя в реестр е-деклараций, изменил декларацию одного из чиновников.