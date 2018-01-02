Ограничения на беспошлинное получение зарубежных посылок отложили на год

Скандальный закон об ограничении пересылаемых и ввозимых гражданами из-за границы товаров таки подписан президентом. Однако не все нормы этого документа вступили в силу с 1 января 2018 года, как ранее планировалось. Дело в том, что в опубликованном тексте закона указано, что его требования относительно получения посылок из-за рубежа будут применяться только с 1 января 2019 года.

По мнению экспертов, отсрочка сделана для того, чтобы таможенники и почтовые операторы успели разработать и внедрить механизм контроля за количеством и стоимостью посылок, получаемых из-за рубежа каждым гражданином.

Напомним, что согласно новому закону уже со следующего года каждый гражданин будет иметь право без уплаты налогов получить по почте от зарубежных родственников или интернет-магазинов не более трех посылок в месяц. Причем стоимость каждой из них не должна превышать 150 евро. Таким образом, за четвертую и каждую последующую посылку, полученную в течение месяца от зарубежных интернет-магазинов, надо уплатить налог в размере 20 процентов стоимости товара.

При этом новые правила личного ввоза товаров из-за рубежа таки вступили в силу с 1 января 2018 года. Стоит напомнить, что ввоз товара для личных нужд (по суше и морем) по-прежнему лимитирован суммой 500 евро в сутки (1000 евро для авиаперевозок) и весом 50 килограммов. Однако с нынешнего года законодатели изменили порядок пересечения границы. Теперь человек, желающий перевезти без налогообложения изделия на сумму 500 евро, обязан находиться на территории другой страны минимум 24 часа. А перерыв между такими шопинг-поездками должен составлять не менее трех суток. Если же гражданин пробыл за рубежом меньше суток, либо с момента последнего тура не прошло 72 часов, то он может без уплаты НДС и пошлин ввезти товар не более чем на 50 евро.