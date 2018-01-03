На Хмельницкой АЭС произошел сбой: один из энергоблоков пришлось отключать от сети

Сегодня, 3 января, на энергоблоке № 2 Хмельницкой атомной электростанции произошел сбой, в результате чего его отключили от сети.

«Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании „Энергоатом“, отключила от сети энергоблок № 2 для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла „чехол — блок перемещения“ на приводе органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ). Реакторная установка находится в состоянии „горячий остановки“. Причины нарушения устанавливаются», — сообщили в пресс-служба «Энергоатома».

Отмечается, что данное событие, согласно международной шкале INES, классифицируется уровнем «0» (вне шкалы).

«Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — утверждают в компании.

Стоит отметить, что на Хмельницкой АЭС уже 58 суток проходит капитальный плановый ремонт энергоблока № 1.

Напомним, в конце сентября прошлого года на Южно-Украинской АЭС из-за срабатывания электрической защиты отключился второй энергоблок.