﻿

USD 28.07
RSS
Хмельницкая АЭС

На Хмельницкой АЭС произошел сбой: один из энергоблоков пришлось отключать от сети

Инф. «ФАКТОВ»

03.01.2018 13:45 82

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Сегодня, 3 января, на энергоблоке № 2 Хмельницкой атомной электростанции произошел сбой, в результате чего его отключили от сети.

«Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании „Энергоатом“, отключила от сети энергоблок № 2 для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла „чехол — блок перемещения“ на приводе органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ). Реакторная установка находится в состоянии „горячий остановки“. Причины нарушения устанавливаются», — сообщили в пресс-служба «Энергоатома».

Отмечается, что данное событие, согласно международной шкале INES, классифицируется уровнем «0» (вне шкалы).

«Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — утверждают в компании.

Стоит отметить, что на Хмельницкой АЭС уже 58 суток проходит капитальный плановый ремонт энергоблока № 1.

Напомним, в конце сентября прошлого года на Южно-Украинской АЭС из-за срабатывания электрической защиты отключился второй энергоблок.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии